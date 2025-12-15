Vai eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs Imants nonācis pansionātā?
Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga 1. decembrī nosvinēja 88. dzimšanas dienu, bet sociālajos tīklos sirsnīgos apsveikuma ierakstus aizēnoja runas, ka dzīvesbiedrs Imants Freibergs esot nonācis pansionātā.
Vaira Vīķe-Freiberga decembra sākumā pateicās visiem, kas viņu sveikuši un sūtījuši laba vēlējumus 88. dzimšanas dienā. Taču, kā novērojis žurnāls "Kas Jauns", pat zem šī "Facebook" ieraksta parādījās neglaimojoši komentāri, aicinot bijušo prezidenti “labāk apciemot savu vīru pansionātā”. Un beidzamo nedēļu laikā pie jebkura feisbukā publicēta ieraksta, kurā citēts Vīķes-Freibergas sacītais vai ir kāda viņas intervija, un pat pie viņai veltītiem apsveikumiem dzimšanas dienā uzreiz parādās šādi komentāri, kuros Vaira Vīķe-Freiberga tiek apsūdzēta, ka savu91 gadu veco vīru Imantu “ielikusi pansionātā”. Kāds “uzzinājis”, ka viņš tur “iemests par nodokļu maksātāju naudu”, cits zina sacīt, ka “parastajiem mirstīgajiem rindās jāgaida”, un eksprezidente jau “varējusi atļauties nolīgt kopēju”.
Lai noskaidrotu, kā jūtas tētis un vai viņš tik tiešām nonācis pansionātā, "Kas Jauns" vērsās pie Vairas Vīķes-Freibergas un Imanta Freiberga dēla Kārļa Freiberga. Sazvanīts un vaicāts, vai viņš varētu kliedēt šīs runas, kas izskanējušas sabiedrībā saistībā ar tēti, – kā viņš jūtas, kāds ir tēta veselības stāvoklis un vai tā ir patiesība, ka nonācis pansionātā, un vai nepieciešama mediķu uzraudzība –, Kārlis Freibergs, to uzklausot, teic: “Paldies par zvanu, es apspriedīšos ar ģimeni.” Tiek sarunāts sazināties nākamās dienas vakarpusē pēc tam, kad Kārlis būs visus darbus apdarījis. Taču jau nākamās dienas rīta pusē viņš atsūtījis īsziņu: “Labdien! Atsaucoties uz jūsu vakardienas zvanu, sazinājos ar saviem ģimenes locekļiem. Esam vienojušies, ka komentārus nesniegsim presei par manu tēvu. Ar cieņu, Kārlis.”
Tāpat, lai skaidrotu šo sensitīvo jautājumu un uzzinātu, vai šī komentāru gūzma nav kāda apmelošanas kampaņa, "Kas Jauns" vērsās pie bijušās Valsts prezidentes sekretāres Dainas Lasmanes. Taču komentāru iegūt tā arī neizdevās – uz telefona zvaniem neatbildēja, bet e-pastā automātiski tika atsūtīta vēstule, ka viņa ir komandējumā.
Imanta Freiberga grāmatas "Dari, kas jādara" atvēršanas svētki
Imanta Freiberga autobiogrāfiskās grāmatas "Dari, kas jādara" atvēršanas svētki 2024. gada 28. martā Rīgas Latviešu biedrības namā.
Vēl oktobrī Imants Freibergs ar Vairu Vīķi-Freibergu, režisora Dzintara Dreiberga aicināti, kinoteātrī "Forum Cinemas" individuāli noskatījās spēlfilmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Taču uz pašu filmas pirmizrādi, kas notika 6. novembrī, tās patronese Vaira Vīķe-Freiberga tā arī neieradās. Bijušās Valsts prezidentes sekretāre Daina Lasmane sarunā ar "Kas Jauns" toreiz pastāstīja, ka rudens vīruss ir pieveicis eksprezidenti, tāpēc arī viņa nav kopā ar filmas veidotājiem un skatītājiem pirmizrādes dienā un veseļojas savā lauku īpašumā.