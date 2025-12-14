Labdarības maratona “Dod pieci!” otrajā diennaktī kopā saziedoti 139 076 eiro
Latvijas Sabiedriskā medija labdarības maratonā “Dod pieci” aizrit otrā diennakts, un līdz svētdienas, 14. decembra, plkst. 18.00 kopā saziedoti 139 076 eiro. Visi labdarības maratonā iegūtie līdzekļi nonāks Ziedot.lv, lai palīdzētu apmaksāt procedūras, kas būtiski uzlabo funkcionālo stāvokli bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem.
Egija Bidiņa, fizioterapeite un rehabilitācijas centra “Poga” valdes locekle, skaidro, ka rehabilitācija ir multidisciplinārs medicīnisks process, kurā iesaistīti vairāki speciālisti, lai palīdzētu pacientam apgūt, atjaunot vai saglabāt savas funkcionālās spējas. “Rehabilitācija ir vērsta uz spēju uzlabošanu, savukārt habilitācija vairāk palīdz uzturēt dzīves kvalitāti situācijās, kad sasniegta maksimāli iespējamā robeža. Mums ir svarīgi, lai cilvēks būtu pietiekams savās spējās un spētu saglabāt to, ko jau ir sasniedzis,” uzsver Bidiņa. Viņa norāda, ka kustība ne vienmēr nozīmē lielus un redzamus soļus: “Ir pacienti, kuriem milzīgu prieku sagādā pati pirmā kustība – atvērt acis un paskatīties uz mani. Arī smaids ir kustība. Arī spēja paņemt karoti un ielikt to mutē ir kustība. Mēs ikdienā bieži neapzināmies, cik daudz mums ir dots – mēs pieceļamies, izejam no mājas, dodamies uz darbu un pat neaizdomājamies, cik daudz kustību jau esam paveikuši, pirms diena pat īsti sākusies.”
Pusaudžiem ar kustību traucējumiem ikdiena ir īpaši izaicinoša, sarunā “Dod pieci!” stikla studijā norādīja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra vadītāja, ārste Karīna Beinerte. “Pusaudžu vecumposms jau pats par sevi ir ļoti sarežģīts arī tiem, kuriem nav kustību traucējumu. Ja jaunietim ir kustību traucējumi, šie izaicinājumi kļūst daudz izteiktāki. Pusaudžu vecumā īpaši nozīmīgas kļūst attiecības ar vienaudžiem un tas, ko citi par viņu domā. Pusaudzim attīstās “superspēja” nepārtraukti nolasīt citu reakcijas, lai spētu iekļauties un būt daļai no grupas. Ja jaunietis piedzīvo izslēgšanu vai atstumtību, tas ir ļoti sāpīgi,” norāda ārste. Tāpēc īpaši svarīga loma šajā posmā ir pieaugušajiem – vecākiem, skolotājiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri var palīdzēt veidot drošas attiecības un veicināt iekļaujošu, atbalstošu vidi vienaudžu vidū.
Otrajā maratona diennaktī stikla studijā viesojās Latvijā iemīļoti mākslinieki, tostarp Labvēlīgais tips, Credo, Būū, Elizabete Gaile, Vēstnieks, Kaspars Markševics, Miks Galvanovskis un citi talantīgi viesi. Tāpat studiju apmeklēja tēmas viesi, viņu vidū arī mācītājs Linards Rozentāls, kurš aicina apzināties, ka cilvēkam ir svarīgi būt kustībā ne tikai ārēji, bet arī iekšēji. Viņš rosina ieklausīties savā iekšējā kustībā un ļaut tai vest uz priekšu: “Kamēr kustīgums ir tevī, tikmēr iespējams atrast ceļu arī ārējai kustībai. Tas ir aicinājums doties uz priekšu un neapstāties.”
Šogad “Dod pieci!” palīdz bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem
Labdarības maratons “Dod pieci!” šogad sabiedrības uzmanību pievērš kustībai – tās nozīmei, iespējām un bieži vien nepiešķirtajai vērtībai. Maratona uzmanības centrā ir bērni un jaunieši ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi. Vienlaikus labdarības maratons izgaismo Latvijas iedzīvotāju mazkustīgumu un ar to saistītās veselības problēmas, rosinot ikvienu aizdomāties par kustības nozīmi cilvēka fiziskajai un emocionālajai labbūtībai.
“Kad piedzīvoju krustenisko saišu plīsumu, nācās mācīties staigāt no jauna. Fizioterapija šajā procesā bija milzīgs atbalsts. Atceros, cik bezpalīdzīga tajā brīdī jutos, bet vienlaikus – cik ļoti gribēju atgūt spēju kustēties. Tieši tad sapratu, cik bieži mēs nenovērtējam šķietami pašsaprotamas lietas kā staigāšanu un kustību. Man šķiet, ka ikviens ir pelnījis šo iespēju, un es patiesi ticu, ka fizioterapija dara brīnumainas lietas,” stāsta ziedotāja Nelda.
Ziedošanas iespējas
No 1. līdz 18. decembrim tīmekļa vietnē dodpieci.lv iespējams apmainīt ziedojumu pret savu mīļāko dziesmu Latvijas Radio 5 ēterā ar elektronisko norēķinu starpniecību. No 12. līdz 18. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumi tiks pieņemti arī labdarības maratona stikla studijā Doma laukumā.
Līdz 2026. gada 4. janvārim ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs atbalstīt “Dod pieci!”, ziedojot “Narvesen” veikalos visā Latvijā. Iegādājoties karsto dzērienu īpašajās “Dod pieci!” krūzēs, 10 centi tiek novirzīti maratona mērķim, atbalstu var sniegt arī ziedojumu kastītēs vai pirkuma brīdī, pievienojot ziedojumu maksājuma summai, norēķinoties ar bankas karti.
Līdz pat Zvaigznes dienai, 2026. gada 6. janvārim, ziedojumi tiks pieņemti labdarības organizācijas Ziedot.lv tīmekļa vietnē www.ziedot.lv vai pa tālruni 90204110 (maksa par zvanu 5 eiro).
Par labdarības maratonu “Dod pieci!”
Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide – katrs “Dod pieci!” stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.