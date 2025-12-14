Čehova teātrī pirmizrādi piedzīvo izrāde "Ceļojums pusnaktī"
12. decembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī notika režisora Mārtiņa Kalitas izrādes “Ceļojums pusnaktī” pirmizrāde, kas ir muzikāls uzvedums ar ceļojuma laikā elementiem. No skatuves izskanēja populāras dziesmas un pasaules hiti latviešu, krievu, angļu, ukraiņu, franču un itāļu valodās.
Ar šo pirmizrādi teātris uzsāka Jaungada koncertu ciklu, kuram īpašu skanējumu piešķīra sadarbība ar Rīgas Doma kora skolu (RDKS). Atsaucoties Čehova teātra vadītājas Danas Bjorkas aicinājumam, Mūziklu nodaļas vadītāja Una Stade iesaistīja četrus talantīgus un vokāli spēcīgus RDKS audzēkņus un absolventus, kuri papildināja izrādi ar savu muzikālo sniegumu.
“Ceļojums pusnaktī” ir mūzikas piepildīts stāsts par mūsu attiecībām ar laiku – par to, kā nereti dzīvojam pagātnes atmiņās vai nākotnes gaidās, aizmirstot par pašu nozīmīgāko brīdi: tagadni. Izrāde atgādina, ka īstie brīnumi iespējami tikai šeit un tagad, un skatītāji pirmizrādē šo vēstījumu uzņēma ar siltām ovācijām.
“Es vēlos, lai apmeklētāji, aizejot no koncerta, sāk vairāk pamanīt brīdi, kurā viņi ir - vairāk priecāties par katru mirkli savā dzīvē un ieraudzīt tajā ko īpašu un neatkārtojamu, jo galu galā mums ir tikai tas brīdis, kurā mēs esam,” saka režisors Mārtiņš Kalita.
Radošo komandu režisora Mārtiņa Kalitas vadībā veido scenogrāfs Aigars Ozoliņš, kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa, horeogrāfe Liene Grava, gaismu māksliniece Leila Muhamatgalijeva, dramaturgs Artūrs Dīcis, videomākslinieks Jaroslavs Kaščejevs, muzikālā vadītāja Ludmila Mogiļevska un Horeogrāfes asistente Jelizaveta Manija.
Mūziķi: Vladimirs Tuzovs (taustiņinstrumenti), Dmitrijs Karpovs/Pjotrs Strokovs (taustiņinstrumenti), Gidons Grīnbergs/Aleksejs Bahirs (vijole), Aleksandrs Karimovs (ģitāra), Antons Visockis (sitaminstrumenti).
Izrādē piedalās: Veronika Plotņikova, Ivans Streļcovs, Vadims Ņikolaičuks, Jūlija Berngardte, Oļegs Teterins, Beate Megija Baranovska, Ņikita Osipovs, Evilena Protektore, Anastasija Jačmenkina, Lauris Siliņš, Jelizaveta Manija, Patriks Jānis Tabaks.