Pašvaldību sociālie dienesti varēs saņemt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas
Pašvaldību sociālie dienesti varēs saņemt kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, paredz Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie un saskaņošanai iesniegtie grozījumi Kredītiestāžu likumā.
Grozījumi paredz papildināt tiesības kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas nodot pašvaldību sociālajiem dienestiem, pamatojoties uz to pieprasījumu.
Sociālie dienesti varēs saņemt informāciju par fizisko personu kredītiestāžu maksājumiem, kā arī vērtspapīru, ieguldījumu un uzkrājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par laika periodu no trīs līdz 12 mēnešiem. Tāpat tiks sniegta informācija par naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās.
FM skaidro, ka sociālās palīdzības pabalstus piešķir, veicot ienākumu testēšanu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu (SPSP likums), savukārt mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.
Labklājības ministrija 2024. gada decembrī sāka izstrādāt labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformu "DigiSoc". Projekta mērķis ir nodrošināt pašvaldību pakalpojumu digitālo transformāciju un atbalsta procesu centralizāciju, veicinot sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām.
Projekta darbību rezultātā tiks izveidota vienota digitālā platforma "DigiSoc", lai modernizētu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas procesus, paaugstinātu darbības efektivitāti un atvieglotu datu apmaiņu starp pašvaldību sociālajiem dienestiem, Labklājības ministriju un citiem valsts un pašvaldību partneriem.
FM skaidro, ka projekts ir vērsts uz esošo informācijas sistēmu papildināšanu un integrāciju ar jaunizveidoto platformu, ietverot arī datu analītikas un statistikas funkcionalitāti. Platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana paredz pakāpenisku pašvaldību sociālās palīdzības lietojumprogrammas (SOPA) aizstāšanu.
Projektā plānotā platforma "DigiSoc" nodrošinās pašvaldībām nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) funkcionalitāti, kā arī tiks digitāli uzlaboti vairāki pašvaldību procesi un koplietošanas pakalpojumi.
FM informē, ka 2025. gada 20. novembrī tika pieņemti grozījumi SPSP likumā, nostiprinot pienākumu pašvaldību sociālajiem dienestiem no 2027. gada 1. janvāra sociālo pakalpojumu administrēšanai izmantot platformu "DigiSoc".
Līdz ar to nepieciešams normatīvajā regulējumā noteikt sociālo dienestu tiesības pēc personu pieprasījuma un piekrišanas saņemt personu kontu pārskatus no kredītiestādēm un pasta norēķinu sistēmas, līdzīgi kā šobrīd sociālie dienesti izziņu veidā saņem informāciju no Zemesgrāmatas, Valsts zemes dienesta,
Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzturlīdzekļu garantiju fonda un citiem.
Platformā "DigiSoc" tiks veiktas tehniskās darbības datu nodošanai un sistēmu saslēgšanai, taču lai datu nodošana sāktu darboties, nepieciešams veikt grozījumus Kredītiestāžu likumā, skaidro FM.
Iespēja fiziskai personai pašai iesniegt konta izrakstu ir vērtēta kā neefektīva, apgrūtinoša un pārmērīgus datu apstrādes riskus radoša. Platformā "DigiSoc" piedāvātais risinājums būs efektīvāks un neradīs personu datu aizsardzības risku, uzsver FM.