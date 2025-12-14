Iekšlietu ministrija rosina papildu pārbaudi pirms vīzu vai uzturēšanās atļauju izsniegšanas Tadžikistānas pilsoņiem
Iekšlietu ministrija (IeM) sagatavojusi noteikumu grozījumus, kas paredz papildu pārbaudi, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju Tadžikistānas pilsoņiem.
Vienlaikus vairāku citu valstu pilsoņiem papildu pārbaudes rosināts vairs neveikt.
IeM norāda, ka noteikumi nosaka to valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi.
Tāpat noteikumi paredz, ka Valsts drošības dienests (VDD) sadarbībā ar Satversmes aizsardzības biroju (SAB) ne retāk kā reizi trijos gados pārskata noteikumu pielikumā esošo valstu sarakstu un informē iekšlietu ministru par tajā nepieciešamajām izmaiņām.
Pamatojot papildu pārbaudes nepieciešamību Tadžikistānas pilsoņiem, IeM norāda, ka, salīdzinājumā ar situāciju, kad saraksts pārskatīts pēdējo reizi, ir konstatēti paaugstināti terorisma riski Tadžikistānā, ko rada teroristiskās organizācijas "Islamic State Khorasan Province" aktivitātes un ietekme.
Šīs valsts pilsoņi ir pakļauti augstam radikalizācijas riskam ar potenciālām iespējām iesaistīties terorisma aktivitātēs, par ko liecina citur Eiropā konstatētie gadījumi, skaidro IeM.
Eiropas Savienība (ES) šogad jūlijā ir pieņēmusi labvēlīgākus Šengenas vīzu noteikumus attiecībā uz Indonēziju, paredzot, ka turpmāk Indonēzijas pilsoņi, kuri otro reizi apmeklēs ES, varēs pretendēt uz daudzkārtējas ieceļošanas Šengenas vīzām.
Lēmums bija saistīts ar Eiropas Komisijas veiktā migrācijas rādītāju izvērtējuma rezultātiem, kas norāda uz zemu vīzu atteikumu rādītāju, relatīvi zemu nelegālās uzturēšanās gadījumu skaitu, kā arī ģeopolitisko dimensiju - nepieciešamību veicināt ekonomiskās un kultūras attiecības.
Tāpat ES ir piemērojusi Persijas līča sadarbības padomes valstīm, tai skaitā Bahreinai, Katarai, Kuveitai un Omānai īpaši labvēlīgu vīzu kaskādes principu, kā arī ir sāktas sarunas par iespējām noteikt bezvīzu ieceļošanas kārtību šīm valstīm.
ES dalībvalstu vēstniecību vadītāji Persijas līča sadarbības padomes valstīs sadarbībā ar ES delegācijām šajās valstīs šovasar ir izstrādājuši ziņojumus par aktuālo situāciju vīzu izsniegšanas jautājumos un nākotnes iespējām noslēgt līgumus par bezvīzu ieceļošanas kārtību. Ziņojumos ir izcelts, ka minētās valstis nerada terorisma vai migrācijas riskus Šengenas zonai, skaidro IeM.
Arī VDD un SAB rīcībā nav informācijas, kas liecinātu par būtiskiem riskiem saistībā ar Indonēzijas, Bahreinas, Kataras, Kuveitas un Omānas pilsoņu ieceļošanu Latvijā. Ņemot vērā minēto, pastāv pamats svītrot šīs valstis no saraksta, norāda IeM.
Vienlaikus, izvērtējot informāciju par 2023. - 2025. gadā veiktajām pārbaudēm, IeM secinājusi, ka Nigērijas pilsoņi lielākoties pieprasa tūrisma vīzas vai ilgtermiņa vīzas, kā arī uzturēšanās atļaujas. Pārbaudēs attiecībā uz Nigērijas pilsoņiem būtiski riski nav konstatēti.
Plašākas VDD rīcībā esošās informācijas kontekstā arī secināms, ka ar Nigērijas pilsoņiem saistītie riski pēdējo gadu laikā ir mazinājušies un pašreiz ir zemi, tādēļ nepieciešamība pēc papildu pārbaudēm šobrīd nav aktuāla. Par izmaiņām būs jālemj valdībai.