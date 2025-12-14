Ugunsgrēki divās piecstāvu daudzdzīvokļu mājās Rīgā; glābj un evakuē desmitiem cilvēku
Sestdien, 13. decembrī, Rīgā ugunsgrēks izcēlās divās piecstāvu daudzdzīvokļu mājās, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Tostarp sestdien, 13. decembrī, ugunsgrēks izcēlās Rīgā Birutas Baumanes alejā kādā dzīvoklī piecu stāvu daudzdzīvokļu mājā 50 kvadrātmetru platībā.
Ugunsdzēsēji no dzīvokļa, kas atradās blakus degošajam dzīvoklim, izglāba divus cilvēkus, kuri tika nodoti mediķiem, bet vēl 30 cilvēki no ēkas evakuējās pirms VUGD ierašanās.
Tāpat sestdien Rīgā ugunsgrēks izcēlās dzīvoklī citā piecu stāvu daudzdzīvokļu ēkā, kura atrodas Pelnu ielā. Ugunsdzēsēji no piedūmotajām telpām, izmantojot glābšanas maskas, izglāba 14 cilvēkus, bet vēl trīs cilvēki evakuējās no ēkas saviem spēkiem.
Valmieras novada Kocēnu pagastā sestdien kokapstrādes uzņēmuma teritorijā dega skaidu bunkurs un skaidas 30 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā nosargāta blakus esošā ēka.
Tāpat neilgi pirms plkst. 13 saņemts izsaukums uz Dzirnavu ielu Jelgavā, kur vienstāva dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji viena kvadrātmetra platībā. Ugunsdzēsēji no attiecīgās ēkas evakuēja piecus cilvēkus.
Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 50 izsaukum, tostarp 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet vēl 11 izsaukumi bija maldinājumi.