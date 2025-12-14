Tūrists Baltkrievijā pazūd uz trim mēnešiem: eksperts aicina atteikties no ceļojumiem uz austrumiem
Ceļojumi atpūtā uz Krieviju un Baltkrieviju joprojām ir saistīti ar reāliem riskiem, un ierobežot tikai organizētos tūrisma braucienus ir kļūdaini, uzskata Biznesa augstskolas "Turība" docents un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Ēriks Lingebērziņš.
"Mēs kā asociācija jau kopš februāra, kad parādījās jautājums par organizēto braucienu ierobežošanu, sakām, ka patiesā problēma ir regulārie pārvadājumi, un aizliegums tikai organizētiem ceļojumiem faktiski dažu uzņēmumu dēļ ir slikts precedents no uzņēmējdarbības viedokļa un valsts iejaukšanās konkrētā biznesa nišā, vienlaikus atstājot šiem pasažieriem iespēju pārvietoties," TV24 raidījumā "Preses klubs" sacīja Lingebērziņš.
Viņš piebilda, ka asociācija saviem biedriem skaidrojusi, cik sarežģīts ir atgriešanās process Latvijā, ja kāds paliek Krievijā vai Baltkrievijā, un cik ierobežotas šobrīd ir valsts iespējas šiem cilvēkiem palīdzēt. "Mēs ļoti ceram, ka saistībā ar pēdējo sankciju paketi mēs kā valsts tomēr varēsim virzīties uz to, lai būtiski ierobežotu arī regulāros pasažieru pārvadājumus," uzsvēra Lingebērziņš.
Viņš minēja arī konkrētu piemēru, kas parāda, kādi riski rodas, ja cilvēki tomēr izvēlas ceļot gan uz Krieviju, gan Baltkrieviju:
"Aizbraucot uz nedēļas nogali uz Baltkrieviju, cilvēks atpalika no grupas, un viņa telefonā atradās sarakste par to, kā viņš brauc pie baltkrieviem, kas tur notiek un kā tur ir. Viņš tika atdalīts no grupas, drošības dienests pamanīja vienu Latvijas tūristu - un tad trīs mēnešus bez jebkādas iespējas sazināties cilvēks pazuda. Tikai apstākļu sakritības dēļ informācija tika nodota tālāk, un sāka mēģināt viņu atgriezt atpakaļ."
Viņš uzsvēra, ka asociācija atbalsta Ārlietu ministrijas aicinājumus atturēties no ceļojumiem uz Krieviju un Baltkrieviju: "Jautājums ir par to, ko mēs izvēlamies. Ir lieliski ceļojumi, uz kuriem var doties — pa Baltijas valstīm, pa Latviju; nav obligāti jāceļo trīs reizes gadā, bet vienu reizi gadā var aizbraukt uz Polijas akvaparkiem. Mēs patiešām ļoti uzstājīgi aicinājām un atbalstām visus Ārlietu ministrijas aicinājumus pārtraukt ceļot uz Krieviju un Baltkrieviju."