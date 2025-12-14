Pārgājiena noslēgumā būs ugunskurs (foto: "Stāmeriena" / Facebook)
Ar dziesmām apkārt ezeram! Stāmerienā notiks Ziemas saulgriežu pārgājiens
20.decembrī Gulbenes novada Stāmerienā notiks Ziemas saulgriežu pārgājiens ar dziesmām.
Pārgājiena dalībnieki aicināti doties apmēram 8 kilometru garā pārgājienā.
Stāmerienas ezers ir dzidrūdens caurteces ezers Gulbenes novada Stāmerienas pagastā. Ezera dienvidu krastā atrodas Vecstāmeriena ar Stāmerienas Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcu, Stāmerienas muižas kompleksu un Mīlestības ozoliem. Ziemeļu krastā, apmēram 300 metru attālumā atrodas Stāmerienas ciems, bet ezera austrumu krastā iekārtota Stāmerienas pils vēstures taka.