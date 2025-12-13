No nākamā gada gaidāmas būtiskas izmaiņas - tiks paaugstinātas minimālās pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti
No 2026.gada 1.janvāra Latvijā tiks paaugstināti minimālie pensiju un atlīdzību apmēri, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) norāda, ka pārrēķinātās minimālās vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas, kuru izmaksa tiek veikta par tekošo mēnesi, kā arī minimālās apdrošināšanas atlīdzības klienti saņems jau janvārī.
Savukārt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (VSNP) un tās apgādnieka zaudējuma pensijas, kuras izmaksā par iepriekšējo mēnesi, ar jaunajiem apmēriem tiks izmaksātas februārī.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem minimālais VSNP apmērs vecuma gadījumā būs 187 eiro mēnesī. Apgādnieka zaudējuma gadījumā par bērnu līdz septiņu gadu vecumam pabalsts būs 213 eiro, bet no septiņu gadu vecuma – 255 eiro.
Personām ar I un II grupas invaliditāti VSNP apmērs joprojām būs atkarīgs no nodarbinātības statusa – nestrādājošiem saņēmējiem papildus tiks piešķirta piemaksa. Nestrādājošām personām ar I grupas invaliditāti pabalsts sasniegs 340,34 eiro (strādājošiem – 261,80 eiro), bet ar II grupu – 269,28 eiro (strādājošiem – 224,40 eiro). III grupas invaliditātes gadījumā pabalsts būs 187 eiro neatkarīgi no nodarbinātības. Personām ar invaliditāti kopš bērnības noteikti paaugstināti pabalsta apmēri.
Attiecībā uz vecuma pensijām minimālais apmērs tiks noteikts, par bāzi ņemot 213 eiro (personām ar invaliditāti kopš bērnības – 255 eiro) un piemērojot koeficientu 1,2. Tādējādi personām ar vismaz 20 gadu apdrošināšanas stāžu minimālā vecuma pensija nevarēs būt mazāka par 255,60 eiro (personām ar invaliditāti kopš bērnības – 306,00 eiro). Par katru nākamo stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, pensijas apmērs tiks palielināts par 4,26 eiro (vai 5,10 eiro personām ar invaliditāti kopš bērnības).
Izmaiņas skars arī invaliditātes pensijas. III grupas invaliditātes gadījumā minimālā pensija būs 213 eiro, II grupai – 298,20 eiro, bet I grupai – 340,80 eiro. Arī šajā gadījumā personām ar invaliditāti kopš bērnības noteiktas augstākas likmes.
VSNP apmēra pieaugums ietekmēs arī citus VSAA administrētos pakalpojumus. Piemēram, apbedīšanas pabalsts apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa vai bezdarbnieka nāves gadījumā pieaugs līdz 561 eiro (trīskāršs VSNP apmērs), ja persona mirusi 2026.gada 1.janvārī vai vēlāk. Tāpat mainīsies bezdarbnieka pabalsta aprēķins un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem paredzētie pabalsti.