Festivāls "Eiropas Ziemassvētki” aicina uz plašu koncertu ciklu Rīgā
VSIA “Latvijas Koncerti” rīkotā festivāla “Eiropas Ziemassvētki” ietvaros 21. decembrī plkst. 19:00 Spīķeru koncertzālē koncertprogrammā “Kārlis Lācis, Filips Glāss un Rīgas Saksofonu kvartets” uz vienas skatuves tiksies “Rīgas Saksofonu kvartets” un dziedātāja Terēze Gretere. Programmā Georga Pelēča kantāte ar Alfrēda Krūkļa vārdiem “Sniega šūpulī”, Filipa Glāsa “Saksofonu kvartets” un Kārļa Lāča dziesmas ar Imanta Ziedoņa dzeju.
Stilistiski un žanriski daudzveidīgs ir Rīgas Saksofonu kvarteta repertuārs un ne mazāk iespaidīgs ir arī tā koncertu ģeogrāfijas starptautiskais vēriens. Savas vairāk nekā trīsdesmit gadu pastāvēšanas laikā pieredzējušais kolektīvs sadarbojies ar daudziem spilgtiem māksliniekiem. Programma “Tu atnāci pie manis” iezīmē kvarteta pirmo radošo satikšanos ar jauno dziedātāju Terēzi Greteri, kopīgi pārlapojot Georga Pelēča un Kārļa Lāča skaņdarbus. Pelēča skaņumākslas ģenētiskos priekštečus var saskatīt renesanses un baroka mūzikā, kā arī minimālisma estētikā. Raksturojot viņa mūzikas stilistiku, visprecīzākais šķiet apzīmējums “jaunā konsonantā mūzika”, kur labskaņa ir harmonijas ideāls. 2010. gadā tapušajā kantātē “Sniega šūpulī” viņš skaņās tērpis Alfrēda Krūkļa tēlainās vārsmas. Līdzīgi kā latvieša mūzikā, arī ar minimālismu asociētā amerikāņu skaņraža Filipa Glāsa partitūrās vērojama interese par repetatīvu tematisko paternu iedzīvināšanu. Interesanti, ka klausītāju uztverē šī pieeja nereti transformējas iespaidā par hipnotizējoša maģiskuma spēku. Glāsa 1995. gadā komponētajam Saksofonu kvartetam piemīt gan tas, gan kontrastiem krāšņots piedzīvojumu gars. Savukārt teātra pasaulei pietuvinātais Kārlis Lācis saista ar spēju mūzikā uzburt spilgti daudzveidīgus tēlus un noskaņas. Brīnišķīgs piemērs tam ir arī viņa saistoši daudzveidīgās dziesmas no 2013. gadā Dailes teātrī pirmizrādītā koncertuzveduma “Ziedonis. Lācis. Sievietes”.
Rīgas Saksofonu kvartets tika dibināts 1992. gadā. Tā dibinātājam Artim Sīmanim ir būtiska loma akadēmiskās saksofonmūzikas attīstībā Latvijā. Šobrīd kvaretā spēlē: Rūdolfs Pēteris Rubenis, Aigars Raumanis, Ainars Šablovskis un Baiba Tilhena. Kvartets ir uzstājies visdažādākajās vietās – koncertzālēs, baznīcās, skolās, dažādos brīvdabas pasākumos – un guvis gan publikas, gan kritiķu atzinību. Ansamblis paplašinājis priekšstatus par saksofonu, iekļaujot repertuārā gan baroka un klasicisma pārlikumus, gan 20.–21. gs. oriģinālmūziku, pasaules mūzikas programmas un džeza klasikas aranžējumus. Kvartetam nozīmīga ir sadarbība ar latviešu komponistiem, tostarp Rihardu Dubru, Selgu Menci, Georgu Pelēci, Ēriku Ešenvaldu un daudziem citiem. Tas koncertējis kopā ar vadošajiem Latvijas koriem un orķestriem, kā arī sadarbojies ar ievērojamiem latviešu un ārvalstu solistiem. Ansamblis uzstājies daudzās Eiropas un pasaules valstīs, piedalījies starptautiskos festivālos un pārstāvējis Rīgu kultūras dienās dažādās pilsētās.
Festivāla “Eiropas Ziemassvētki” ietvaros būs dzirdami dažādi koncerti:
11. decembrī plkst. 19:00 Spīķeru koncertzālē festivālu atklās tikšanās ar mūsu pašu talantiem programmā “Latvijas džeza zvaigznes”. Ziemassvētku laiks Rīgā iemirdzas īpašā gaismā un šogad svētku sajūtu papildinās arī spožākie Latvijas džeza mākslinieki: Matīss Čudars, Jānis Rubiks, Toms Rudzinskis, Jānis Jaunalksnis. Koncertā skanēs gan siltas un izsmalcinātas oriģinālkompozīcijas, gan īpaši svētkiem radītas aranžijas, kurās būs arī pa kādai labi zināmai Ziemassvētku melodijai.
14. decembrī plkst.19:00 Spīķeru koncertzālē būs klausāma koncertprogramma “Guna Zariņa koncertprogrammā “Dzeltenais Trotuārs””. Uz vienas skatuves tiksies aktrise Guna Zariņa, flautiste Maija Zandberga, fagotists Jānis Semjonovs un pianists Rihards Plešanovs. Programmā “Dzeltenais trotuārs” skanēs latviešu komponistes Annas Veismanes oriģinālmūzika un novatoriskās latviešu modernisma pārstāves, dzejnieces Montas Kromas dzejas darbi. Lielās mūzikas balvas 2023 ceremonijā koncertprogramma “Dzeltens trotuārs” tika pasludināta par “Gada kamerizrādi”.
18. decembrī plkst. 19:00 Spīķeru koncertzāle atkal pārtaps par pasaules līmeņa džeza klubu, jo koši un dinamiski izskanēs iedibinātais koncertcikls “Radio SWH džeza klubs”. Pēc ilgāka pārtraukuma uz vienas skatuves kopā atkal kāps vokālists Ralfs Eilands un “Latvijas Radio bigbenda” mūziķi. Koncertprogrammā būs iekļautas dziesmas un skaņdarbi no programmas “Cits Pauls”, kas ir maestro Raimonda Paula darbi jaunos aranžējumos, kā arī mūzikas mīļotājiem būs iespēja dzirdēt Ralfa Eilanda orģinālmūziku un funk, un soul mūzikas korifeju kompozīcijas.
Festivāla nākošais koncerts 19. decembrī aicina uz Latvijas Universitātes Lielo aulu, kur plkst. 19:00 izskanēs skaista pirmssvētku programma “Baroka Ziemassvētki. Bahs un Tēlemanis.” Savā pirmajā kopdarbā ar kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” mūziķiem uzstāsies vijolniece un atskaņojuma vadītāja Alfija Bakijeva. Koncerts aicinās ļauties Georga Fīlipa Tēlemaņa šķelmīgajam dzīvespriekam un galma deju rakstiem, iepazīt baroka avangardistu Janu Dīsmasu Zelenku, kura skaņu tinumos ievērpjas ekscentriski neparedzami žesti, un piedzīvot katarsi Johana Sebastiāna Baha apskaidrotajā cēlsvinīgumā.
20. decembrī plkst. 19:00 Spīķeru koncertzālē būs iespēja piedzīvot sapņainu un mierpilnu koncertprogrammu “Artis Jančevskis koncertizrādē “Debisī. Ir jāpiedzīvo” Muzikālo stāstu veidojuši trīs spilgti jaunie talanti: soprāns Etīna Emīlija Saulīte, pianists Daniils Mickevičs un Valmieras teātra jaunais aktieris Artis Jančevskis. Ar Madaras Rutkēvičas scenāriju bagātinātais stāsts Kloda Debisī personību portretēs caur viņa paša kompozīcijām un vēstulēm, kuras viņš rakstījis gan sev tuviem cilvēkiem, gan ievērojamiem dažādu mākslas sfēru pārstāvjiem, atklājot kā savas emocijas, tā arī pārdomas par visdažādākajiem tematiem.
26. decembrī plkst. 19:00 Spīķeru koncertzālē festivāls aicina ļauties kamermūzikas un opermūzikas šarmam koncertprogrammā “Verdi, Štrauss, Šūberts un latvieši” 2011. gada rudenī dibinātajā “NYX Trio” muzicē trīs pieredzējušas kamermūziķes – flautiste Anete Toča, vijolniece Tatjana Ostrovska un pianiste Ieva Sarja. Programmā viņām piesvienosies jaunais vokālais talants Brigita Reisone. Līdztekus tradicionālajām Ziemassvētku melodijām skanēs lappuses no itāļu opergrandu Gaetāno Doniceti un Džuzepes Verdi sirdssiltās mūzikas, vācieša Riharda Štrausa bezgalkrāsainās vokālās lirikas un austriešu romantiķa Franča Šūberta dziesmotās daiļrades, arī mūsu pašu skaņražu – klasiķu Jāzepa Vītola un Arnolda Šturma un laikabiedru – Imanta Zemzara, Aivara Kalēja un Lolitas Ritmanis un Hellas Milbretas-Holmas – dziļi latviskās skaņumākslas.
27. decembrī plkst. 19:00 Rīgas cirkā uzstāsies starptautiski atzīta džeza mūzikas zvaigzne Džordžija Sesīla (Georgia Cécile), operdziedātājs Edgars Ošleja un “Latvijas Radio bigbends” programmā “Georgija Cécile un Latvijas Radio bigbends”. Džordžija Sesīla ieguvusi “UK Jazz Act Of The Year” un “Jazz FM” 2022. gada vokālista balvu. “Māksliniece šobrīd atrodas britu jaunā crossover mākslinieku viļņa virsotnē. Viņai piemīt reta spēja ar savu unikālo balss tembru un dziedājuma emocionālo dziļumu aizkustināt klausītājus, lai kur arī uzstātos,” tā par viņu raksta “Jazz FM”. Programmā Džordžijas Sesīlas oriģinālmūzika un leģendāras svētku melodijas.
29. decembrī plkst. 19:00 Spīķeru koncertzālē emocijām bagāta būs koncertprogramma “Vecgada koncerts sveču gaismā”. Norvēģijas mūzikas akadēmijā Oslo un Kolbernas skolā Losandželosā meistarību spodrinājušais klarnetists Artūrs Perts un Latvijas klavierspēles labāko tradīciju turpinātāja Evelīna Jēkabsone ir viens no aizvadītā gada lielākajiem kamermuzicēšanas jaunatklājumiem! Saskanīgais jauno mākslinieku duets ar savu daudzveidīgo programmu vēlas aizvest klausītājus uz dažādām kultūrtelpām, atskaņojot Kārļa Marijas Vēbera, Kloda Debisī, Johannesa Brāmsa Pirmās, Fēliksa Mendelszona, Franča Lista un Raivja Misjuna mūzika.
30. decembrī plkst. 19:00 Torņkalna baznīcā festivālu noslēgs Johana Sebastiāna Baha “Ziemassvētku oratorija”, kas ir kļuvusi par neatņemamu Ziemassvētku laika tradīciju ne tikai Latvijā, bet arī daudzās Eiropas koncertzālēs un baznīcās. Lai arī Kristus piedzimšanas stāsts saturiski ir nemainīgs un oratorijas taktis viegli atsaucamas atmiņā, komponista monumentālais opuss klausītāju sirdīs un prātos allaž ielej mierpilnu prieku un dzirkstījošu līksmi. Diriģenta Kaspara Putniņa virknētie oratorijas fragmenti ļaus piedzīvot gan Kristus piedzimšanas stāstu, gan Johana Sebastiāna Baha mūzikas neatkārtojamo burvību. Koncertā piedalīsies soprāns Gunta Smirnova, mecosoprāns Doroteja Bīnerte, tenors Mihaels Mogls, basbaritons Rihards Millers, “Latvijas Radio koris”, kamerorķestris “Sinfonietta Rīga” un diriģents Kaspars Putniņš. Koncertā skanēs oratorijas 1.,2. un 6. kantāte.
