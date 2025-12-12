Simtiem adītu rūķu bērniem: pirmsskolas vadītāja Saulkrastos rada svētku brīnumu
Nu jau par skaistu tradīciju Saulkrastos ir kļuvusi pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājas Janas Bukovskas iniciatīva īsi pirms Ziemassvētkiem ar savām adītajām dāvanām iepriecināt bērnudārza audzēkņus.
Ar sirsnīgu rūpību un aizrautību Jana šogad sataisījusi 247 adītus rūķus, ko saņems visi “Rūķīša” bērni.
Tomēr šogad Jana vēlējusies paveikt ko vairāk – papildu tapuši vēl 104 rūķi, kas paredzēti citiem novada mazajiem iedzīvotājiem. Šāds lēmums pieņemts, līdzjūtot Sējas pagasta bērnudārza “Bitīte” audzēkņiem un darbiniekiem, kurus šogad rudenī skārusi ugunsnelaime.
“Šis ir jau septītais gads, kopš īstenoju ideju pasniegt sevis radītu, unikālu dāvanu mazajiem, kas apmeklē PII “Rūķītis”. Notikusī ugunsnelaime “Bitītē” mani dziļi uzrunāja, jo mēs visi esam viena novada saime. Tāpēc esmu saadījusi vēl papildu 104 rūķus un 16. decembrī došos uz Pabažiem un Sēju, lai iepriecinātu arī šos mūsu bērnus Ziemassvētkos,” stāsta Jana Bukovska.
Katrs adītais rūķis ir unikāls, tādējādi radot īpašu dāvanu, kas nes labas domas un Ziemassvētku siltumu. Mazajiem novadniekiem šīs dāvanas ik gadu kļūst par vienu no gaidītākajiem svētku priekiem.
Jautāta, kāpēc šogad izvēlēti tieši rūķi, nevis pēc Austrumu horoskopa nākamā gada dzīvnieki kā tas bijis līdz šim, Jana ar smaidu atzīst: “Kad nākamā gada Austrumu kalendāra varonis šķiet par sarežģītu, adu rūķus un stāstu bērniem par vietu, kur viņi ikdienā mājo. Ziemassvētki ir labo darbu un dāvināšanas svētki – lai katram ir šī skaistā sajūta! Turklāt šogad sveicieni būs arī “Bitītes” bērniem no rūķiem.”
Saulkrastu pašvaldība izsaka pateicību Janai Bukovskai par viņas sirds darbu, radošumu un nesavtību, kas ik gadu padara svētkus gaišākus daudziem bērniem.