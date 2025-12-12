Trešajā adventē Rīgas Domā skanēs Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētku prelūdija”
Jau šo svētdien, Trešajā Adventē, 14. decembrī plkst. 19:00 Rīgas Domā izskanēs īpašs klavieru Ziemassvētku koncerts “Ziemassvētku prelūdija. Klavieres. Advente”, kurā uzstāsies spoži latviešu pianisti — Daumants Liepiņš, Andrejs Osokins, Aleksandrs Komka, Aivars Kalējs (ērģeles) un jaunais virtuozs, 11 gadīgais Gustavs Kalējs.
Pianisti sniegs unikālu programmu – atzīti muzikālie šedevri iegūs jaunu skanējumu: klausītāji dzirdēs ne tikai solo izpildījumus, bet arī klavieru duetus, trio un pat kvartetus. Gaidāmi arī citi muzikāli pārsteigumi.
Vakara muzikālo ceļojumu ievadīs izcilā ērģelnieka un komponista Aivara Kalēja priekšnesums – majestātisko Doma baznīcas ērģeļu skanējums apvīs klausītājus ar īpašu svētku noskaņu un radīs Ziemassvētku brīnuma sajūtu.
Vakara īpašā viešņa - pasaulslavenais soprāns Inese Galante, kuras brīnišķīgo balsi, samtaino tembru, niansēto pianissimo un spēju sasniegt dramatisku dziļumu ir iemīļojuši klausītāji visā pasaulē. Ne velti viņas repertuārā ir apmēram 40 vadošo operlomas, kas izpildītas uz prestižākajām pasaules skatuvēm.
Doma majestātiskajā akustikā skanēs pasaulslavenu komponistu darbi — to skaitā Mocarta un Baha mūzika īpašās, tieši šim vakaram radītās interpretācijās, kā arī aizkustinošas operārijas un Džulio Kačīni dievišķā “Ave Maria”. Koncerts solās būt viens no iespaidīgākajiem Ziemassvētku laika notikumiem: unikālā programma, izcilo mākslinieku meistarība, majestātiskā akustika un neatkārtojamā Rīgas Doma atmosfēra klausītājiem dāvās neaizmirstamu vakaru - patiesus svētkus, kas piepildīti ar mūziku, iedvesmu un gaismu.
Biļetes nopērkamas Biļešu Paradīze tīklā un internetā.