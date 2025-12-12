Rīgas 16. maršruta autobusi turpmāk brauks līdz Sunīšiem
Rīgas un Ropažu pašvaldības un Autotransporta direkcija ir vienojušās pagarināt "Rīgas satiksmes" 16. autobusa maršrutu līdz Sunīšiem, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa. Izmaiņas stāsies spēkā no 13. decembra.
Līdz šim šī maršruta pēdējais pieturas punkts bija Mucenieki. Nemainot kopējo reisu skaitu maršrutā, tiks mainīts visa maršruta kustības saraksts, kurā esot ņemtas vērā pārsēšanās iespējas uz citiem maršrutiem Mežciemā un darbinieku maiņu beigu laiki.
Tā kā maršruts šķērso Rīgas administratīvās teritorijas robežas, abām pašvaldībām bija jāvienojas par maršruta organizēšanu, kā to nosaka Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums. Šīs izmaiņas nepalielinās izdevumus, kas Rīgas pašvaldībai jākompensē par maršruta nodrošināšanu.
Sasniegtais rezultāts apliecina, ka pašvaldībām sadarbībā ar valsts iestādēm ir iespējams rast savstarpēji saskaņotus risinājumus maršrutu optimizēšanai ārpus Rīgas administratīvās teritorijas, tādējādi nodrošinot ērtāku un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošāku sabiedriskā transporta pakalpojumu, uzskata Rīgas dome.
"Rīgas satiksmes" apgrozījums pagājušajā gadā, iekļaujot valsts un pašvaldību budžeta dotācijas, bija 193,315 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā 2023. gadā, taču kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 93 608 eiro.
"Rīgas satiksme" nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.