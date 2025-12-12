Biržu pilī aizvadīta tikšanās par tūrisma akcijas "Iepazīsti kaimiņus Zemgalē" turpmāko attīstību
Biržos notika partneru tikšanās starptautiskās tūrisma akcijas "Iepazīsti kaimiņus Zemgalē" ietvaros, kurā vērtēja rezultātus un vienojās par projekta paplašināšanu. Tiek rosināts piesaistīt Dobeles, Aizkraukles un Jelgavas novadus, lai veidotu plašāku piedāvājumu un stiprinātu Latvijas–Lietuvas pierobežas sadarbību.
9. decembrī Biržu (LT) pilī norisinājās partneru tikšanās starptautiskās tūrisma apceļošanas akcijas "Iepazīsti kaimiņus Zemgalē" ietvaros.
Pēc Biržu rajona pašvaldības mēra Kestuča Knizikevičiaus uzaicinājuma tikšanās pasākumā piedalījās arī Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns.
Tikšanās laikā partneri pārrunāja līdzšinējās akcijas aktivitātes, izvērtēja rezultātus un apsprieda nākamā gada ieceres.
Jau vairākus gadus Bauskas, Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu rajonu pašvaldības ik vasaru organizē kopīgu tūrisma apceļošanas akciju, kurā apmeklētāji var iepazīt daudzveidīgus tūrisma objektus, veikt uzdevumus, fotografēties un pretendēt uz balvām – velosipēdiem un skrejriteņiem.
Laikam ejot, šī vasaras akcija kļuvusi arvien populārāka, un zīmols "Kaimiņi Zemgalē" ieguvis plašu atpazīstamību. Tāpēc partneri vienojās par nepieciešamību paplašināt projekta ideju un aktivitātes.
Tikšanās laikā tika izteikts priekšlikums paplašināt apceļošanas teritoriju, uzaicinot projektam pievienoties arī Dobeles, Aizkraukles un Jelgavas novadus. Šāds solis dotu iespēju izveidot vēl plašāku un daudzveidīgāku tūrisma piedāvājumu, vienlaikus stiprinot sadarbību starp reģioniem.
Projekts jau desmit gadus sekmīgi veicina Latvijas–Lietuvas pierobežas tūrisma attīstību, veidojot kopīgus maršrutus un ciešāku sadarbību starp uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem.
Projekta īstenotāji uzsver, ka akcijas attīstīšana un jaunu partneru iesaiste ir nozīmīgs solis pierobežas reģiona atpazīstamības, tūrisma aktivitātes un savstarpējās sadarbības stiprināšanā.