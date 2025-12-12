Prestižo balvu "Platīna pele" saņem skolotāja Egita Petrusa
Dobeles 1. vidusskolas skolotāja Egita Petrusa konferencē "LIKTA JAUDA 2025" saņēma prestižo IKT apbalvojumu "Platīna pele" un LMT simpātiju balvu par inovatīvu, iedvesmojošu darbu. Viņa īsteno projektu "Start(IT) tehnoloģiju bibliotēka" un ievieš mākslīgā intelekta rīkus mācību procesā, veicinot skolēnu interesi par STEM.
Dobeles 1. vidusskolas kolektīvs lepojas ar skolotāju Egitu Petrusu, kas 4. decembrī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) konferencē “LIKTA JAUDA 2025” saņēma prestižo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju balvu “Platīna pele” un Latvijas mobilā telefona (LMT) simpātiju balvu.
“Platīna peles” apbalvojums ir liels gods un vienlaikus apliecinājums skolotājas Egitas Pertusas pedagoģiskajai profesionalitātei, inovatīvai pieejai ikdienas darbā un spējai iedvesmot jauniešus un kolēģus darbam tehnoloģiju pasaulē.
Pateicoties skolotājas iniciatīvai, Dobeles 1.vidusskolā šobrīd tiek īstenot projekts “Start(IT) tehnoloģiju bibliotēka”, kā ietvaros, strādājot ar robotiem, jaunieši apgūst programmēšanas pamatus.
Projekta mērķis ir veicināt skolēnu interesi par pētniecības un tehnoloģiskās attīstības jomu, kuras pamatu veido dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika (STEM), vienlaikus projekta mērķis ir iedvesmot jauniešus izvēlēties ar tehnoloģijām saistītu nākotni.
Savukārt mācību stundās skolotāja Egita Petrusa ir ieviesusi vairākus mākslīgā intelekta (MI) rīkus un digitālos risinājumus, lai uzlabotu mācību procesu un veicinātu skolēnu iesaisti. Viņa pielāgo MI rīkus konkrētām mācību tēmām, veido vizuālus materiālus un īpašu uzmanību pievērš drošai, ētiskai MI izmantošanai un informācijas pārbaudei.