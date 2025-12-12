"Šis jautājums vēl nav pietiekami izdiskutēts!" Ratnieks aptur lēmumprojektu par "Rīgas namu pārvaldnieka" pārdošanu
Rīgas mēra pienākumu izpildītājs, vicemērs Edvards Ratnieks (NA) piektdien apturējis lēmumprojekta virzīšanu par pašvaldībai piederošās SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārdošanu, aģentūru informēja politiķa padomniece Inese Ozoliņa.
Ratnieks aicina nesasteigt šādu rīdziniekiem būtisku lēmumu un uzdevis turpināt rūpīgi izvērtēt arī citus scenārijus.
"Šis jautājums vēl nav pietiekami izdiskutēts, lai to varētu virzīt tālāk. Šobrīd priekšlikums to virzīt kotēšanai biržā ar 51% uzņēmuma akciju ir tikai viens no iespējamiem scenārijiem, ko virza pats RNP ar piesaistīto ekspertu," skaidro Ratnieks.
Viņaprāt, ir kvalitatīvi jāizvērtē visi iespējamie scenāriji, lai tas būtu pašvaldības un rīdzinieku interesēs.
"Šobrīd pirmšķietami rodas sajūta, ka šis ir uzņēmuma interesēs," norāda Ratnieks.
Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības akciju pārdošanu vērtspapīru publiskajā piedāvājumā, RNP plānots reorganizēt, pārveidojot to par akciju sabiedrību.
Saskaņā ar minēto lēmumprojektu, sākotnēji plānots pārdot RNP akciju kontrolpaketi, izsakot publisko piedāvājumu attiecībā uz 51% uzņēmuma akciju un iekļaujot vairākuma akcijas Baltijas regulētajā vērtspapīru tirgū un sākot to tirdzniecību Baltijas oficiālajā sarakstā.
Pēc tam, kad būs pārdotas vairākuma akcijas, plānots pārdot atlikušās kapitāla daļas.
Lai nodrošinātu plašu investoru un sabiedrības līdzdalību, iecerēts noteikt, ka publiskais piedāvājums tiks izteikts arī privātajiem ieguldītājiem un atsevišķiem investoriem, tiem piedāvājot iegādāties līdz 15% no kapitālsabiedrības akcijām.
Iecerēts, ka Rīgas pašvaldības līdzdalība RNP tiks pārtraukta, izbeidzot pašvaldības izšķirošo ietekmi uzņēmumā ne vēlāk kā līdz 2027. gada beigām, bet pilnībā pārtraucot līdzdalību līdz 2028. gada beigām.
Namu apsaimniekošanas uzņēmums RNP patlaban pilnībā pieder Rīgas domei. Tā apgrozījums 2024. gadā bija 80,569 miljoni eiro, kas ir par 8,55% vairāk nekā 2023. gadā, un uzņēmums nopelnīja deviņus miljonus eiro. RNP strādā aptuveni 2000 cilvēku, uzņēmums pārvalda ap 3500 ēku.