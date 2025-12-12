Policija lūdz apsūdzēt divus vīriešus par militārās agresijas simbolu zīmēšanu uz ēkām Daugavpilī
Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret diviem vīriešiem, kuri pērn Daugavpilī uz vairākām ēkām un vides objektiem zīmēja Krievijas militāro agresiju slavinošus simbolus.
Izmeklēšana pabeigta šī gada 5. decembrī. Likumsargi lūdz sākt kriminālvajāšanu pret 1984. un 1985. gadā dzimušiem vīriešiem.
Saskaņā ar izmeklēšanas datiem, noziedzīgie nodarījumi veikti 2024. gada 28. un 29. aprīlī. Vīrieši, izmantojot melnas krāsas baloniņu, uz vairākām dzīvojamo namu fasādēm, kokiem un ceļa zīmēm Daugavpilī uzzīmēja uzrakstus "Z", "V" un "ZOV", kas publiskajā telpā tiek atpazīti kā militāro agresiju slavinoši simboli.
Policija aizdomās turētos aizturēja pērnā gada 7. maijā. Noskaidrots, ka nozieguma izdarīšanas brīdī abas personas atradušās alkohola reibumā. Vīriešiem piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis – nodošana policijas uzraudzībā.
Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 74.1 panta otrās daļas par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošanu, kā arī pēc 185. panta pirmās daļas par svešas mantas tīšu bojāšanu.
Par smagāko no inkriminētajiem pantiem – agresiju slavinošu simbolu atveidošanu – likums paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.