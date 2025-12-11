Pasniegtas “Mārupes novada jauniešu gada balvas 2025”
5. decembrī Mārupes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās apbalvošanas ceremonija, sveicot aktīvākos novada jauniešus.
5. decembrī Mārupes Mūzikas un mākslas skolā notika apbalvošanas ceremonija “Mārupes novada jauniešu gada balva 2025”, kurā cildināti aktīvākie Mārupes novada jaunieši. Balvas saņēma Mārupes Valsts ģimnāzijas, Mārupes pamatskolas, Jaunmārupes pamatskolas un Babītes vidusskolas skolēnu pašpārvalžu, kā arī Mārupes jauniešu domes “M-UP” pārstāvji.
Mērķis — novērtēt un godināt jauniešus par ieguldījumu, īpašiem nopelniem jaunatnes jomā Mārupes novadā; sekmēt pašizaugsmi, brīvprātīgo darbu, līdzdalību, iesaisti ārpusstundu aktivitātēs, dažādos pasākumos un projektos.
Apbalvojumi piešķirti divās nominācijās: “Aktīvākie jaunieši skolas pašpārvaldē/jauniešu domē” un “Lielākais atbalsts pašpārvaldei”. Otrajā nominācijā varēja pieteikt ne vien aktīvos jauniešus, bet arī skolotājus, skolas atbalsta personālu vai citu pašpārvaldei nozīmīgu cilvēku, kurš 2025. gadā ar aktīvu darbu, idejām atbalstījis jauniešus. Uzrunu sniedza Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Agnese Jankuna un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Liene Šmite. Pateicību pauda arī biedrība “Mārupes uzņēmēji”, biedrība “Kopā savā novadā” un citas organizācijas, ar kurām jaunieši sadarbojās 2025. gadā. Vakaru noslēdza jautra ballīte kopā ar DJ ANNIKKA.
“Mārupes novada jauniešu gada balvas 2025” laureāti Aktīvākie jaunieši skolas pašpārvaldē/jauniešu domē:
- Skolēnu parlamenta prezidente Kate Bergmane un Madara Frīdmane (Mārupes Valsts ģimnāzija);
- Skolēnu padomes valdes priekšsēdētājs Jānis Tillers un vietniece Adrija Galīte (Jaunmārupes pamatskola);
- Adele Bileskalne un Eva Kande (Mārupes pamatskola);
- Marks Matīss Āboliņš, Patrīcija Rugāja un Nikola Onkele (Babītes vidusskola);
- Dārta Vanaga un Lelde Babre (Mārupes jauniešu dome “M-UP”).
Lielākais atbalsts pašpārvaldei:
- skolotājs Sergejs Zembkovskis (Mārupes Valsts ģimnāzija);
- skolotāja Jolanta Grosberga-Gernere (Jaunmārupes pamatskola);
- skolotāja Lāsma Rumbeniece (Mārupes pamatskola);
- Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Agnese Jankuna (Mārupes jauniešu dome “M-UP”).