Kur ņemt naudu savai izaugsmei?
Gada nogale ir laiks, kad atskatāmies uz paveikto un ar cerību raugāmies nākotnē. Mēs apņemamies dzīvot veselīgāk, veltīt vairāk laika sev, solām izdarīt ko nozīmīgu savā dzīvē, piemēram, ieguldīt personīgajā izaugsmē un izglītībā. Taču nereti rodas jautājums – kur tam visam ņemt naudu? Šajā rakstā esam apkopojuši piecas reālas iespējas, kā atrast līdzekļus, ko ieguldīt savā nākotnē. Studijas nav tikai izdevumi, tā ir investīcija, kas atmaksājas ilgtermiņā. Kāpēc gan tās neuzsākt tieši tagad, laikā, kad esam atvērti pārmaiņām un jaunām iespējām?
Studē un strādā vienlaicīgi
Mūsdienās studijas nenozīmē atteikšanos no darba un stabiliem ienākumiem. Izvēloties tālmācību, ir iespējams apvienot pilna laika darbu ar studijām un daļu naudas ieguldīt savā izglītībā. Biznesa vadības koledžā visas programmas pieejamas 100% attālināti - tas nozīmē, ka iespējams mācīties no jebkuras vietas un jebkurā laikā, pielāgojot mācību procesu savam dzīves ritmam. Iegūtās zināšanas var izmantot darbā uzreiz, nostiprinot teoriju praksē.
Rīkoties var divējādi - maksāt visu summu uzreiz, sadalīt maksājumus pa semestriem vai maksāt reizi mēnesī. Tas ļauj savlaicīgi plānot izdevumus un saglabāt finansiālo līdzsvaru. Ja studiju maksa tomēr šķiet izaicinoša, jāatceras, ka tā ir investīcija tavā nākotnē. Augstākā izglītība paver durvis uz labāk apmaksātu darbu un karjeras izaugsmi, turklāt paša ieguldītie līdzekļi kalpo kā motivācija nepamest iesākto pusceļā. Un, kad diploms rokā, vari pilnībā koncentrēties uz karjeru, bez finansiālām saistībām.
Mācības apmaksā darba devējs
Arvien vairāk darba devēju ir gatavi ieguldīt savu darbinieku izaugsmē, apmaksājot studijas. Tas ir ieguvums abām pusēm: uzņēmums iegūst kvalificētāku, zinošāku darbinieku, bet darbinieks - jaunas zināšanas un iespēju augt profesionāli. Turklāt, kopš 2024. gada, darba devēja apmaksātās studijas vairs netiek apliktas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas padara šo atbalsta formu vēl pievilcīgāku gan uzņēmumiem, gan darbiniekiem.
Šāda iniciatīva stiprina lojalitāti un uzticību darbinieku un darba devēju starpā. Un, ja arī tavs priekšnieks līdz šim nav aizdomājies par studiju maksas segšanu, ir vērts uzrunāt viņam to pajautāt. Īpaši šobrīd, kad kvalificēti speciālisti ir pieprasīti un konkurējošie uzņēmumi nekautrējoties tos mēģina pārvilināt pie sevis.
Šādas vienošanās bieži vien paredz, ka darbinieks pēc studiju beigām turpina darbu uzņēmumā uz noteiktu laiku. Tas dod stabilitāti gan darba devējam, gan pašam studējošajam, jo parāda, ka ieguldījums abām pusēm ir nozīmīgs un ilgtermiņā izdevīgs.
Izmanto studiju aizdevumu ar valsts galvojumu
Ja ir vēlme studēt, bet nav iespējas pašam segt studiju maksu, ērts risinājums ir pieteikties valsts garantētajam studiju kredītam. Šādu aizdevumu var saņemt gan Latvijas, gan citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kas studē Latvijā. Studiju aizdevumu izmanto aizvien vairāk studējošo. Der zināt, ka studiju aizdevums nelīdzinās nedz hipotekārajam kredītam, kur naudu var saņemt tikai pret ķīlu, nedz arī patēriņa kredītam, kam ir augsta procentu likme. Studiju aizdevumiem ir samērā ilgs atmaksas termiņš, līdz pat 10 gadiem. Tam nav nepieciešams galvotājs, un aizdevums jāsāk atmaksāt tikai pēc augstskolas pabeigšanas.
Studiju aizdevums nav jāņem uzreiz visam studiju periodam, to var izmantot pa daļām, piesakoties katram semestrim atsevišķi. Turklāt, iegūstot augstāko izglītību pieprasītā nozarē, iespējas atrast labi apmaksātu darbu palielinās un tas ļauj aizdevumu atmaksāt bez finansiāla spiediena.
Izvēlies īsā cikla augstākās izglītības studijas
Augstākā izglītība tikai 2,5 gados? Tas ir iespējams! Īsā cikla studijas paredz, ka augstākās izglītības diplomu ar 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju izvēlētajā profesijā var iegūt 2,5 gadu laikā. Biznesa vadības koledža piedāvā īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas tādās pieprasītās jomās kā biznesa vadība, uzņēmējdarbība, loģistika, personālvadība, finanses un grāmatvedība, tiesību zinātnes, pasākumu organizēšana un biroja vadība. Tā kā Biznesa vadības koledžas diploms ir starptautiski atzīts, absolvents, ja vēlas, var turpināt studijas bakalaura līmenī jebkurā Latvijas vai Eiropas augstskolā.
Īsa cikla studiju programmas ir piemērotas arī tiem, kam jau ir augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība. Biznesa vadības koledža piedāvā izskatīt un veikt kursu pielīdzināšanu izvēlētajai studiju programmai. Tādā gadījumā studentam nav jāatkārto citās augstskolās sekmīgi apgūtie studiju kursi. Šī ir īpaši izdevīga iespēja tiem, kas reiz uzsākuši studijas un tās pārtraukuši, pabeigt augstskolu tālmācībā.
Studiju maksas atvieglojumi Biznesa vadības koledžā
Biznesa vadības koledža saviem studentiem piedāvā ne tikai kvalitatīvu izglītību, bet arī vairākas iespējas, kas padara mācības finansiāli pieejamākas. Tiek piedāvātas dažādas studiju maksas atlaides, gan vidusskolu beidzējiem, gan jaunajiem vecākiem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti, gan koledžas absolventiem, kuri vēlas studēt atkārtoti. Ir pieejami arī motivējoši atvieglojumi studentiem, kas savlaicīgi veic reģistrāciju studijām, uzrāda augstus sekmju rādītājus studiju laikā vai aktīvi piedalās koledžas popularizēšanā.
Koledžas atbalsts neaprobežojas tikai ar atlaidēm. Studentiem tiek piedāvāta iespēja līdzdarboties Studējošo pašpārvaldē, gūt vērtīgu pieredzi, organizējot pasākumus un palīdzot jauniem studentiem iejusties mācību vidē. Visu programmu studentiem ir pieejams Latvijā vienīgais virtuālais biznesa inkubators “Biznesa Siltumnīca”, kas konkursa kārtībā sniedz iespēju realizēt savas biznesa idejas ar koledžas atbalstu.
Nozīmīga priekšrocība ir iespēja piedalīties Erasmus+ programmās, kas ļauj gan studēt kādā no ārvalstu augstskolām, gan doties apmaksātos pieredzes apmaiņas braucienos. Tas viss kopā veido daudz vairāk nekā tikai studijas - tā ir vide, kur augt, attīstīties un reāli sagatavoties darba tirgum.
No gribu studēt uz varu studēt
Laba izglītība ir atslēga uz profesionāliem panākumiem un finansiālu stabilitāti, bet ne mazāk svarīgi, tā ir ceļš uz piepildītu un kvalitatīvu dzīvi. Diemžēl studēt gribētāju ir krietni vairāk par tiem, kas uzsāk studēt. Joprojām valda uzskats, ka lai studētu, ir nepieciešami ievērojami uzkrājumi. Patiesībā iespēju ir daudz vairāk, nekā šķiet. Sākot ar studiju un darba apvienošanu, darba devēja līdzfinansējumu, valsts galvoto aizdevumu līdz īsā cikla programmām un dažādiem atvieglojumiem, ko piedāvā izglītības iestādes - ikvienam ir iespējams atrast veidu, kā uzsākt studijas, izvēloties sev piemērotāko risinājumu.
Tāpēc, ja domā par jaunu sākumu, pārmaiņām vai izaugsmi, aicinām uz Biznesa vadības koledžas atvērto durvju dienu online. Tur uzzināsi visu par tālmācību, studiju iespējām un piedāvātajām priekšrocībām, kā arī varēsi uzdot jebkuru sev interesējošu jautājumu.
Ceļš uz izglītību nav jāatliek – tas ir pieejamāks, nekā domā