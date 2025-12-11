Francijā aizturēts bijušais bankas "Snoras" un "Latvijas krājbankas" līdzīpašnieks Antonovs
Saskaņā ar Lietuvas Ģenerālprokuratūras izdoto Eiropas orderi Francijā aizturēts likvidējamās "Latvijas krājbankas" kādreizējās mātesbankas, likvidētās Lietuvas bankas "Snoras" bijušais līdzīpašnieks Vladimirs Antonovs, kuram Lietuvā piespriests 10,5 gadu cietumsods par bankas līdzekļu piesavināšanos lielā apmērā, ceturtdien paziņojusi Lietuvas Ģenerālprokuratūra.
Sākta juridiskā procedūra Krievijas pilsoņa Antonova izdošanai Lietuvai, žurnālistiem sacīja Lietuvas ģenerālprokurore Nida Grunskiene.
Ģenerālprokurore piebilda, ka viņas rīcībā nav informācijas par to, kur pašlaik slēpjas bijušais "Snoras" ģenerāldirektors Raimonds Baranausks, kuram arī Lietuvā piespriests 10,5 gadu cietumsods.
Antonovs aizturēts Francijas Bretaņas reģionā. Lietuvas Ģenerālprokuratūra Eiropas orderi viņa aizturēšanai izdevusi 9. decembrī.
Jau ziņots, ka pagājušā gada novembrī Viļņas apgabaltiesa Antonovam un Baranauskam aizmuguriski piesprieda 10,5 gadu cietumsodu par bankas līdzekļu piesavināšanos lielā apmērā.
Antonova un Baranauska advokāti spriedumu ir pārsūdzējuši. Gaidāms, ka pārsūdzību nākamgad izskatīs Lietuvas Apelāciju tiesa.
Krimināllietu Ģenerālprokuratūra tiesai nodeva 2019. gadā pēc septiņus gadus ilgas pirmstiesas izmeklēšanas.
Antonovam un Baranauskam tika piespriests cietumsods par astoņiem tīšiem noziegumiem. Antonovs tika atzīts arī par noziegumu galveno organizatoru.
Krievijas pilsonis Antonovs un Lietuvas pilsonis Baranausks tika notiesāti aizmuguriski - to pieļauj 2017. gadā pieņemtie Lietuvas Kriminālprocesa kodeksa grozījumi, kas paplašina iespēju notiesāt personas viņu prombūtnē par noziegumiem, kas nodarījuši būtisku kaitējumu.
Tiesa konstatēja, ka viņi piesavinājās īpašumu aptuveni 509 miljonu eiro vērtībā, nodarīja zaudējumus aptuveni 460 miljonu eiro apmērā bankai "Snoras" un tās kreditoriem, kā arī piesavinājās vēl 14,5 miljonus eiro.
Piespriestie sodi atbilda prokuratūras pieprasītajiem.
Antonovam un Baranauskam tika izvirzītas apsūdzības par bankas "Snoras" aktīvu zādzību lielā apmērā, piesavināšanos, noziedzīgu bankrotu, noziedzīgi iegūtas mantas legalizēšanu, krāpšanos ar bankas grāmatvedības datiem, amata pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un dokumentu viltošanu.
Tiesa atzina notiesātos par vainīgiem visās apsūdzībās.
2015. gadā Lielbritānijas tiesas nolēma izdot Lietuvai Antonovu un Baranausku, kuri tobrīd dzīvoja Londonā, taču viņi devās uz Krieviju, kur viņiem tika piešķirts patvērums.
Lietuvas prokurori, gatavojoties Antonovu un Baranausku tiesāt aizmuguriski, 2018. gada martā informēja Krievijas Ģenerālprokuratūru par viņiem izvirzītajām apsūdzībām, taču Krievija atteicās viņus izdot.
Lietuvas valdība nacionalizēja "Snoras" un apturēja bankas darbību 2011. gada novembrī, bažījoties par šīs bankas stāvokli. Vēlāk tika ierosināta bankas bankrota lieta. Arī "Latvijas krājbankā" drīz pēc tam tika konstatēts apmēram 100 miljonu latu (140 miljoni eiro) iztrūkums, un 2011. gada decembrī Rīgas apgabaltiesa banku pasludināja par maksātnespējīgu.