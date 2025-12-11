Kleinbergam ļaus apvienot Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes locekļa amatu ar amatiem partijā un biedrībās
Rīgas mēram Viesturam Kleinbergam (P) ļaus apvienot Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes locekļa amatu ar amatiem partijā "Progresīvie" un vairākās biedrībās, liecina Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais un valdībā iesniegtais rīkojuma projekts.
Kleinbergam Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes locekļa amatu ļaus apvienot ar Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa amatu, biedrības "Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība "Rīgas metropole"" valdes locekļa amatu, politiskās partijas "Progresīvie" valdes locekļa amatu, biedrības "Latvijas "Aprūpe mājās" asociācija" valdes locekļa amatu un biedrības sabiedriskai iniciatīvai "Civitas" valdes locekļa amatu.
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes loceklis ir valsts amatpersona.
Saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likumu personai, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un kurai šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) rakstveidā iesniegt attiecīgajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
Izvērtējot Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes locekļa amata pienākumus un Kleinberga ieņemto citu amatu pienākumus, FM secinājusi, ka amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī netraucē valsts amatpersonas tiešo pienākumu izpildi.