Piektdien pēc siltas nakts gaiss kļūs vēsāks
Piektdien Latvijā vējš iegriezīsies no ziemeļiem un gaisa temperatūra sāks pazemināties, prognozē sinoptiķi.
Nakts gaidāma apmākusies un lietaina, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Gaisa temperatūra būs +4..+8 grādi.
Dienā saglabāsies daudz mākoņu, bet vakarpusē to kļūs maz. Vietām būs īslaicīgi nokrišņi. Piektdienas vakarā atsevišķi autoceļu posmi var apledot.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidāma no nulle grādiem valsts ziemeļaustrumos līdz +6 grādiem Kurzemes dienvidrietumos; vakarā Latvijas lielākajā daļā temperatūra noslīdēs zem nulles.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, valsts centrālajā un austrumu daļā ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē.
Rīgā naktī gaidāms lietus, diena varētu paiet bez nokrišņiem, piektdienas vakarā laiks skaidrosies. Dienā gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies no +7 grādiem naktī līdz nulle grādiem vakarā.