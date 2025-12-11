LVM dabas parka glempings saņem Zemgales Tūrisma gada balvu
Novembra izskaņā jau trešo reizi Zemgales reģiona vēsturē tika pasniegta “Zemgales Tūrisma gada balva 2025” sešās nominācijās. Starp 44 balvai pieteiktajiem reģiona objektiem, Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē glempings ieguva tūrisma gada balvu nominācijā “Zemgales Zelta spilvens”.
Meža izziņas centra Dabas parks Tērvete pārzine Līga Eversone-Efnere skaidro:
“Esam gandarīti saņemt Zemgales Tūrisma gada balvu nominācijā “Zemgales Zelta spilvens”. To piešķir nakšņošanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri aizvadītajā gadā ievērojami uzlabojuši savu darbību tūrisma pakalpojumu nozarē. Priecājamies, ka spējam sniegt saviem klientiem arvien kvalitatīvāku nakšņošanas pakalpojumu un to pamana ne tikai mūsu klienti, kuri novērtē neatkārtojamo atpūtu mūsu neparastos pasaku namiņus kokos un pazemē, bet arī eksperti novada līmenī.”
Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē glempingā ir iespēja izbaudīt gan romantisku atpūtu dabas klusumā, gan ļauties aktīvai atpūtai kopā ar ģimeni un draugiem, savukārt makšķernieki novērtēs iespēju noķert savu lielāko lomu. Mājiņās – kokos un pazemē – pieejamas visas ērtības neatkarīgi no gadalaika. Glempings atrodas pie Tērvetes ūdenskrātuves, kas sniedz iespēju aktīvas atpūtas cienītājiem doties izbraucienā ar laivu, SUP dēli vai ūdensvelosipēdu, kā arī doties pastaigā vai izbraucienā ar velosipēdu. Labiekārtotajā teritorijā pieejamas arī telšu un labiekārtotas piknika vietas.
Tūrisma balvas mērķis ir izcelt un sumināt aizvadītā gada labākos, unikālākos, daudzveidīgākos un eksportspējīgākos tūrisma pakalpojumu sniedzējus, kuri darbojas Zemgales tūrisma nozarē un veicina reģiona kopējo atpazīstamību un tēlu.
Atbilstoši nolikumam pretendentus Zemgales Tūrisma gada balvai izvirzīja gan Zemgales Tūrisma informācijas centri, gan paši tūrisma pakalpojuma sniedzēji, sabiedrība un citas institūcijas.