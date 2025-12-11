Pēc Vimbas gāšanas Siguldas domes vadību pārņem Linards Kumskis
Ceturtdien par Siguldas novada domes priekšsēdētāju ar desmit balsīm tika ievēlēts iepriekšējais domes priekšsēdētāja vietnieks Linards Kumskis (LZP).
Kumskis bija vienīgais pretendents uz mēra krēslu.
Par Kumski nobalsoja apvienotā Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas saraksta deputāti un apvienotā Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas saraksta deputāti.
Pret balsoja septiņi "Jaunās vienotības" un Siguldas novada partijas deputāti un Jānis Strautmanis (NA), kurš jau pirms balsošanas paziņoja, ka "nav redzēts sliktāks vadītājs", tāpēc par Kumski viņš balsot nevarot.
Kā vēstīts, jauns domes priekšsēdētājs Siguldas novada domei nepieciešams, jo 13. novembrī nobalsoja par mēra Vimbas atbrīvošanu no amata. Viens no Vimbas gāzējiem bija arī viņa sākotnējais sabiedrotais, tagad mēra amatā nonākušais Kumskis.
Iesniegumu par neuzticības izteikšanu un Vimbas atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja amata parakstīja septiņi Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas apvienotā saraksta deputāti - Līga Sausiņa, Ivo Alksnis, Mārtiņš Zīverts, Ance Kaimiņa, Ivo Bernats, Maija Pūce un Jānis Strautmanis, kā arī četri Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas apvienotā saraksta deputāti - Kumskis, Solvita Strausa, Eva Viļķina un Zane Berdinska.
Savukārt par Vimbas atbrīvošanu nobalsoja 11 šo pieprasījumu iesniegušie deputāti, kā arī domes priekšsēdētāja vietniece Ina Stupele (JV) un Mārtiņš Rupmejs (JV). Pret nobalsoja pieci deputāti, bet viens deputāts atturējās. Domes sēdē nepiedalījās Viļķina (LZP un LZS apvienotais saraksts).
Jaunu domes priekšsēdētāju bija plānots ievēlēt jau 20. novembra domes sēdē, taču ņemot vērā, ka lietotnē "manabalss.lv" bija savākti teju 1500 paraksti par domes lēmuma atcelšanu par Vimbas atbrīvošanu no amata, deputāti vienbalsīgi atlika jautājumu par jauna priekšsēdētāja ievēlēšanu līdz pašvaldībā būs saņemta iedzīvotāju iesniegtā iniciatīva.
Domes sēdē 13. novembrī deputāti Vimbam pārmeta iedzīvotāju pausto neapmierinātību ar Vimbas darbu, iekavētiem ielu remontiem un iepirkumiem, nesadarbošanos ar kolēģiem.
Vimba savā uzruna domes deputātiem uzsvēra, ka neviena no PR kampaņām līdz šim nav tikusi veidota tikai viņam. Tieši otrādi - viņš esot aicinājis savus vietniekus un arī domes deputātus piedalīties publiskos pasākumos visa novadā. Video materiāli ir tapuši, lai atspoguļotu notikumus novadā, informētu sabiedrību un vairotu novada popularitāti tūristu vidū.
Gatavību ieņemt Siguldas novada domes priekšsēdētāja amatu pēc tam pauda Kumskis.
Runājot par iemesliem, kādēļ koalīcijas un opozīcijas politiķi vienojušies no mēra amata gāzt Vimbu, Kumskis norādīja, ka galvenais iemesls esot komunikācijas grūtības, kas traucējot sastrādāties. Viņš atzina, ka neesot tāda viena konkrēta gadījuma, kas būtu pamats Vimbas gāšanai.
Kandidējot pēdējās pašvaldību vēlēšanās, Kumskis bija norādījis, ka ieguvis profesionālā bakalaura grādu izglītībā un angļu valodas skolotāja kvalifikācija. Viņš strādājis par pedagogu Krimuldas vidusskolā.