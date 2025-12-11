Koku ciema ziemas taka aicina sastapt 12 labo koku rūķus Annas koku skolā!
Šajā ziemā Annas Koku skola aicina ģimenes doties burvīgā piedzīvojumā “Koku ciema ziemas takā” - īpaši veidotā meža, gaismiņu un rūķu ciematā. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt divpadsmit labos koku rūķus - tēlus, kas radīti pēc Latvijā biežāk sastopamajiem kokiem. Dodoties takā, viesi atklās gan jaunus faktus par koku īpašībām, gan iepazīs rūķu raksturus un uzzinās, kākokiem klājas ziemas miera laikā.
Šogad Koku ciema parkā iemitinājies arī Ziemassvētku vecītis, kurš apmeties kādā no rūķu namiņiem. Vecītis kopā ar savu komandu čakli gatavojas Ziemassvētkiem, lai svētku naktī paceltos gaisā ar īpašu lidaparātu un dotos iepriecināt Latvijas bērnus.
Īpašs piedzīvojums gaidīs drosmīgākos ciemiņus - apmeklētāji, saņemot rūķu sagatavoto maisiņu, taku varēs iziet pēc “zudušo dārgumu kartes”, risinot uzdevumus un meklējot apslēptos pavedienus.
Par siltiem dzērieniem un gardumiem ziemas pasākuma laikā rūpēsies jaunatklātais divstāvu sarkanais autobuss “Koku Café”.
Aicinām apmeklētājus saglabāt mierīgu soli un klusumu, lai netraucētu rūķiem viņu darbos un pārdomās.
Iegādājoties biļeti “Koku ciema ziemas takai”, viesi atbalsta parka attīstību, lai nākamajā sezonā Koku ciems kļūtu vēl plašāks, krāšņāks un piedzīvojumiem bagātāks.
Biļešu cenas
- Pieaugušajiem: 10 EUR
- Ģimenes biļete (2 pieaugušie + jebkurš bērnu skaits): 40 EUR
- Papildu piedzīvojums: 10 EUR
- Bērniem līdz 3 gadu vecumam – bez maksas
- Laipni gaidīti arī labi pieskatīti četrkājainie draugi
Papildu piedzīvojums derīgs vienai ģimenei.
Ģimenes biļete derīga 2 pieaugušajiem un jebkuram bērnu skaitam no vienas ģimenes.
Darba laiks
- Ieeja no plkst. 16.00 līdz 20.00
- 12.–14. decembris
- 19.–21. decembri
- 26.–28. decembris
- 2.–4. janvāris
Norises vieta
Annas koku skola, Klīves, Babītes pagasts, LV-2107
Aicinām sekot līdzi jaunumiem mūsu sociālajos tīklos @annas_koku_skola
Tiekamies Koku ciemā!