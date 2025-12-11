ZAAO arī 2026. gadā nodrošinās Ziemassvētku eglīšu nodošanu bez maksas
Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem, katrā mājā drīz goda vietā ienāks meža skaistule egle. Lai tā pēc svētkiem netiktu pamestas neatbilstošās vietās, SIA “ZAAO” (ZAAO) arī 2026. gadā piedāvā iespēju līdz 31. janvārim bez maksas nodot egles, kuru garums nepārsniedz 2 metrus. Egļu savākšana notiks gan klientu adresēs, gan uzņēmuma EKO laukumos.
Pirms nodošanas eglīte jāatbrīvo no visiem rotājumiem. Lai atkritumvedēju vadītāji to pamanītu, eglīte jānovieto redzamā vietā – blakus atkritumu konteineram vai speciāli norādītajā vietā, ko noteicis namu apsaimniekotājs. Eglīti nedrīkst iesaiņot un to nedrīkst ievietot atkritumu konteinerā.
ZAAO savāktās eglītes nogādās aprites ekonomikas centros “Daibe” un “Kaudzītes”, kur priekšapstrādes procesā tās tiks atdalītas no kopējā atkritumu apjoma, sašķeldotas un izmantotas komposta veidošanai.
Pēc svētkiem eglīšu “ceļš” mēdz būt ļoti dažāds. Kāds jau sākumā izvēlas egli podiņā, lai pavasarī to iestādītu dārzā un ļautu turpināt augt. Citi eglītei atrod praktisku pielietojumu – izmanto kurināšanai, atdod tiem, kuri māju apsilda ar malku, vai arī zarus izmanto dārza darbos kā pārklājumu vai balstu augiem.