Ar rekordlielu dalībnieku skaitu aizvadītas Valkas novada Rudens sporta spēles
Sportiskā un optimistiskā gaisotnē Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas hallē norisinājās Valkas novada Rudens sporta spēles. Komandas veidot tika aicināti ne tikai pilsētas un pagastu sporta organizatori, bet arī kopienas – kolektīvi, sporta klubi, biedrības. Dalību pieteica septiņas komandas: Valkas pilsēta, deju kolektīvs “Duka”, “Valkas izlase”, Valkas, Vijciema, Zvārtavas un Ērģemes pagasti. Septiņās disciplīnās – novuss, dambrete, ložu šaušana, kornhols, volejbols, orientēšanās un stafete – startēja 122 dažāda vecuma, profesiju un fiziskās sagatavotības novadnieki.
Lai gan vairāki sporta veidi – volejbols, kornhols, ložu šaušana, orientēšanās un stafete – bija iekļauti pirmoreiz, palika nemainīgs noteikums: komanda var cīnīties par vietu kopvērtējumā, ja piedalījusies 90% disciplīnu.
2025. gada Valkas novada Rudens sporta spēļu veiksmīgākās komandas: 1. vieta – Valkas pagasts 2. vieta – Valkas pilsēta 3. vieta – Ērģemes pagasts
Ložu šaušana: 1. Dāvis Mateša (Valkas pilsēta) 2. Roberts Daniels Motuks (Vijciema pagasts) 3. Aivars Krastiņš (Valkas pilsēta)
Orientēšanās: 1. Ainārs Zandersons (Valkas pagasts) 2. Sabīne Kazaka (Valkas pilsēta) 3. Santa Muhina (Ērģemes pagasts)
Kornhols: 1. Uldis Poga (Ērģemes pagasts) 2. Jānis Broks (Vijciema pagasts) 3. Oskars Kazaks (deju kolektīvs “DUKA”)
Volejbols: 1. Valkas pilsēta – Madlēna Rosolovska, Artūrs Beļakovs, Edgars Deņisovs, Niklāvs Šķegoļevs 2. Valkas pagasts I – Marta Empele, Edgars Zalužinskis, Reinis Kruška, Kristers Kazaks 3. Valkas pagasts II – Madara Vaļģe, Jānis Gudēns, Kārlis Vaļģis, Raimonds Vaļģis
Dambrete: 1. Valentīna Cuprianoviča (Valkas pagasts) 2. Ilona Motuka (Vijciema pagasts) 3. Evita Buile (“DUKA”)
Novuss: 1. Antra Mīlberga (Valkas pilsēta) 2. Evelīna Stūre (Ērģemes pagasts) 3. Marita Treijere (Zvārtavas pagasts)
Stafete: 1. Valkas pagasts – Enija Stahovska, Marta Empele, Madara Vaļģe, Kristaps Polakens, Roberts Teters, Reinis Kruška 2. Ērģemes pagasts – Guna Vīlistere, Santa Muhina, Dina Krama, Alekss Vīlisters, Artūrs Feodokovs, Madis Oskars Miķelsons 3. Valkas pilsēta – Vivita Ķīkule, Sanija Freiberga, Madlēna Rosolovska, Niklāvs Šķegoļevs, Edgars Deņisovs, Artūrs Beļakovs