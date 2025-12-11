Tautu deju ansamblis “Teiksma” 80. jubilejas sezonu iesāks ar grandiozu deju lielkoncertu “Soļi rakstos”
Tautas deju ansamblis “Teiksma” kopā ar saviem draugiem aicina uz vērienīgu un krāšņu deju lielkoncertu “Soļi rakstos”, kas notiks 2026. gada 17. janvārī Ķīpsalas hallē. Uz skatuves satiksies 23 deju kolektīvi no Rīgas, Ādažiem, Jelgavas, Siguldas, Valmieras un pat Daugavpils. Koncerta sākums plkst. 19.00.
Jau trešo gadu janvārī Ķīpsalas halli pieskandinās latviešu tautas dejas, piepildot to ar pozitīvu enerģiju un kopā būšanas prieku. Šī ir skaista un gaidīta tradīcija, kas vieno gan dejotājus, gan skatītājus!
Ar koncertu TDA “Teiksma” iesāks savu 80. jubilejas sezonu, tāpēc programmā būs skatāmas dejas no kolektīva bagātīgā repertuāra. Skatītāji varēs ielūkoties arī gaidāmajā Tautas deju ansambļu un jauniešu dejotāju svētku koncerta “Viens apvārsnis. Tūkstošiem ceļu” programmā, kas 2026. gada maijā notiks Liepājā, kā arī skatīt horeogrāfijas no pārējo koncerta dalībnieku repertuāra. Šajā vakarā deju rakstos savīsies tradīcijas un jaunrade, pieredze un jaunība, nopietnība un prieks.
“Mazie Ķīpsalas deju svētki patiesībā nemaz tik mazi nebūs – 23 kolektīvi vienā koncertā ir pat vairāk nekā redzam dažos novadu svētkos! Mums ir milzīgs prieks, ka koncertā “Soļi rakstos” pulcēsim tik daudz draugus un domubiedrus. Tā mēs īstenosim arī kādreizējā “Teiksmas” vadītāja Viestura Tīles sapni par saviem deju svētkiem Ķīpsalā – svētkiem, kas dzimst no mīlestības pret deju un cilvēkiem, kas dejo,” ar lepnumu stāsta TDA “Teiksma” mākslinieciskais vadītājs un horeogrāfs Jānis Ērglis.
Uz skatuves lielkoncertā kāps Tautas deju ansambļi “Ačkups”, “Dancis”, “Gauja”, “Lielupe”, “Līgo”, “Rotaļa”, “Sprigulītis”, “Teiksma”, “Vektors”, kā arī deju ansamblis “Vizbulīte” un “Laismeņa”. Piedalīsies arī jauniešu deju kolektīvs “Imanta”, kā arī vidējās paaudzes kolektīvi “Ačkups”, “Dancis”, “Gauja”, “Jampadracis”, “Mūsu Lielupe”, “Laismeņa”, “Līgo”, “Pūrs”, “Teiksma”, “De Teiksma” un “Vektors”.
Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Jānis Ērglis, režisors – Mārtiņš Egliens.
Biļetes var iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā un internetā.