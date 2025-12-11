Latviju pārņem siltuma vilnis - šonedēļ pārspēti gan vietējie, gan nacionālie rekordi
Otrdien, trešdien un ceturtdien Latvijā kopumā laboti 56 maksimālās gaisa temperatūras rekordi, tai skaitā 10. un 11. decembra nacionālais rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Otrdien augstākā gaisa temperatūra bija +9,4 grādi Bauskā. 9. decembra rekords tika pārspēts septiņās novērojumu stacijās.
Trešdien termometra stabiņš visaugstāk - līdz +9,9 grādiem - pakāpās vēlā vakarā Rīgā, par grādu pārspējot iepriekšējo 10. decembra Latvijas rekordu, kas bija reģistrēts 1964. gadā Kolkā. Vietējais 10. decembra siltuma rekords tika labots visās 25 novērojumu stacijās.
Ceturtdien līdz plkst. 5 augstākā gaisa temperatūra valstī bija +9,4 grādi Daugavpilī. Iepriekšējais 11. decembra nacionālais siltuma rekords bija +8,6 grādi 1944. gadā Jelgavā. Šā datuma vietējais temperatūras rekords naktī pārspēts visās novērojumu stacijās, izņemot Skulti.
Kopš gada sākuma Latvijā laboti jau 395 siltuma rekordi, kas ir augstākais rādītājs pēdējos gados, bet pārspēto aukstuma rekordu skaits ir tikai deviņi.
Ceturtdienas rītā saglabājas apmācies laiks, nav ievērojamu nokrišņu. Gaisa temperatūra visā valstī +6..+9 grādi.
Pūš mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, ar brāzmām 6-11 metri sekundē, piekrastē - līdz 14 metriem sekundē. Gaisa kvalitāte laba.
Rīgā mākoņains rīts, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3-7 metri sekundē, gaisa temperatūra +8 grādi.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 10. decembrī bija +20..+21 grāds Spānijā un Itālijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -27 grādi Somijas ziemeļos.