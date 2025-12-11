Ceturtdien gaidāms stiprs lietus
Ceturtdien Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām - galvenokārt Vidzemē - būs lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Starp mākoņiem vietām izsprauksies saules stari. Gaisa temperatūra būs +6..+9 grādi. Rietumu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās daudzviet sasniegs 12-17 metrus sekundē, vējainākais laiks saglabāsies Kurzemē.
Rīgā palaikam līs, pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs +8..+9 grādi.
Jau ziņots, ka ceturtdien līdz plkst. 5 augstākā gaisa temperatūra valstī bija +9,4 grādi Daugavpilī. Iepriekšējais 11. decembra nacionālais siltuma rekords bija +8,6 grādi 1944. gadā Jelgavā. Šā datuma vietējais temperatūras rekords naktī pārspēts visās novērojumu stacijās, izņemot Skulti.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens Latvijā 1006-1010 hektopaskāli jūras līmenī. Skandināvijas ziemeļos sāk veidoties anticiklons, kas tuvākajās dienās izraisīs temperatūras kritumu.