FOTO: Talsenieki aktīvi meklē vandaļus, kas pielaida uguni publiskajai tualetei
Talsu novada pašvaldība ziņo, ka 9. decembrī kāds pilsētā ļaunprātīgi aizdedzinājis publisko tualeti. Aizdomas krīt uz vietējiem jauniešiem.
"9. decembrī ap sešiem vakarā ļaunprātīgi aizdedzināta publiskā tualete Talsos blakus Talsu pilsētas laukumam un Talsu ezeram. Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Lauris Tīģers informē, ka novērošanas kameru ierakstos redzams – nodarījumā iesaistīti divi jaunieši," norāda pašvaldība.
"Policijai par notikušo ir iesniegts iesniegums, un tā skaidro vainīgās personas, kā arī notiek nodarīto zaudējumu aprēķināšana. Pārvaldnieks aicina vecākiem ar bērniem un jauniešiem pārrunāt šādas rīcības sekas, jo vandalisma rezultātā tiek papildus tērēti pašvaldības resursi, ko citkārt varētu izlietot labiekārtošanā, kā arī iedzīvotāji nevar izmantot sabojātās iekārtas."
"Ja mani, ka kāds apzināti cenšas kaitēt mūsu pilsētai, tās videi, piefiksē notiekošo un sazinies ar Pašvaldības policiju (dežūrtālrunis 26132701)!" aicina Talsu novada pašvaldība.
"Tāpat aicinām pārrunāt ar bērniem un jauniešiem vandalisma negatīvās sekas un atgādināt, ka svarīga ir ne tikai savstarpējā cieņa, bet pietāte arī pret savu pilsētu, pagastu, novadu, kur dzīvojam."
Vairāki iedzīvotāji ziņo par minēto jauniešu pastrādāto
Vietējie iedzīvotāji norāda, ka jauniešus pamanījuši jau iepriekš. "Nomet savus spridzekļus un mūk... Kā lai tumsā viņus nofočēt paspēj?! Vakar arī trīs puišeļi nometa pie mājas stūra, kas atrodas pirms PII "Saulīte" trepēm spridzekli un paši aizmuka uz centra pusi. Plkst. piecos, var kādas kamerās paskatīties. Šitā spridzināšana iet par traku!" norāda Liāna. Bet Linda pauž, ka " tie ir deģenerāti, kuri katru vakaru vazājas pa pilsētu un visās malās spridzina".
"Kaut kas nenormāls! Kā kas tāds var ienākt prātā?! Noķert un lai vecāki maksā visus izdevumus tualetes atjaunošanai!" pauž Sandra. Bet Andris ierosina jauniešus pārmācīt ar smagu, fizisku darbu un ierosina viņa vecākiem likt apmaksāt visus zaudējumus, kas radušies pilsētai, kā arī apmaksāt papildu tualetes izbūvi.