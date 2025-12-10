Hospitāļu ielas posmā Rīgā vairs nevarēs nogriezties pa kreisi
Izmaiņas stāsies spēkā piektdien.
Hospitāļu ielas posmā Rīgā vairs nevarēs nogriezties pa kreisi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Sākot no piektdienas, 12. decembra, Rīgā no Zirņu ielas vairs nedrīkstēs nogriezties pa kreisi uz Hospitāļu ielu. Izmaiņas tiks ieviestas arī virzienā uz Miera ielu.

Piektdien minētajā vietā uzstādīs atbilstošas ceļa zīmes. Turpmāk kā alternatīvu šī pagrieziena veikšanai transportlīdzekļu vadītāji ir aicināti izmantot Miera ielu vai Ierēdņu ielu. Savukārt transportlīdzekļu vadītāji, kuri brauc virzienā uz Čiekurkalnu un Mežaparku, aicināti izmantot Laktas ielu vai Miera un Kluso ielu.

