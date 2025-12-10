Simts dzīves gadi: Jumpravas iedzīvotāja Mirdza Spulle nosvin zīmīgo jubileju
7. decembrī savu 100. dzimšanas dienu svinēja Ogres novada Jumpravas pagasta iedzīvotāja Mirdza Spulle.
Kā vēsta Ogres novada pašvaldība, simtgadnieces goda dienā viņu apciemoja Ogres novada pašvaldības Sociālās un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Sarmīte Ozoliņa un Jumpravas pagasta sociālā darbiniece Diāna Keiviša, lai personīgi sveiktu un uzdāvinātu sirsnīgus laba vēlējumus.
Sarmīte Ozoliņa, sveicot gaviļnieci, pateicās Mirdzas kundzei par viņas dzīvesgudrību, darbīgo garu un pozitīvo skatījumu uz dzīvi, novēlot veselību, možumu un siltumu ikdienas gaitās.
Ogres novada pašvaldība, sveicot cienījamo jubilāri, novēl, lai arī nākamie dzīves gadi aizrit mierā, ģimenes mīlestības un gādības ieskauti. Pašvaldība ar lepnumu izsaka pateicību Mirdzai Spullei par viņas bagātīgo dzīves pieredzi un stipro garu, kas ir vērtība visai kopienai.