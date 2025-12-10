Foto: Latgales Centrālā bibliotēka
Novadu ziņas
Šodien 16:00
Latgales Centrālā bibliotēka saņēmusi vērtīgu dāvinājumu - grāmatas ukraiņu valodā
Ukraiņu kultūras centrs “Mrija” sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā ir sniedzis nozīmīgu ieguldījumu Latgales Centrālās bibliotēkas krājuma bagātināšanā, dāvinot 115 grāmatas ukraiņu valodā.
Dāvinājumā iekļauta daudzveidīga literatūra, sākot no bērnu grāmatām un daiļliteratūras pieaugušajiem līdz pat nozaru izdevumiem, kas aptver vēsturi, kultūru, mākslu, sportu un citus specializētus tematus.
Grāmatu kolekcijas mērķis ir veicināt ukraiņu literatūras pieejamību Daugavpilī, stiprināt kultūras dialogu un atbalstīt vietējo ukraiņu kopienu, kā arī ikvienu interesentu, kas vēlas iepazīt Ukrainas literatūru un kultūras mantojumu.
Latgales Centrālā bibliotēka izsaka sirsnīgu pateicību Ukraiņu kultūras centram “Mrija” un Ukrainas vēstniecībai Latvijā par vērtīgo dāvinājumu. Lasītājiem jauniegūtās grāmatas pēc to izvērtēšanas un noformēšanas Daugavpils publiskajās bibliotēkās būs pieejamas nākamā gada sākumā.