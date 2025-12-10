Naktī uz ceturtdienu Latvijā mitēsies nokrišņi un gaisa temperatūra saglabāsies decembrim neraksturīgi augsta.
Sabiedrība
Šodien 14:39
Ceturtdien būs decembrim neraksturīgi silti laikapstākļi
Naktī uz ceturtdienu Latvijā mitēsies nokrišņi un gaisa temperatūra saglabāsies decembrim neraksturīgi augsta, prognozē sinoptiķi.
Nakts sākumā valsts austrumos vēl gaidāms lietus un migla. Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē.
No rīta un dienā brīžiem līs, vējš mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, Kurzemē gaidāmas brāzmas 12-17 metri sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs +5..+9 grādi.
Rīgā ceturtdiena būs pārsvarā mākoņaina, dienā brīžiem gaidāms lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra +7..+9 grādi.