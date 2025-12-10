Ceturtdien būs decembrim neraksturīgi silti laikapstākļi
foto: LETA/Edijs Pālens
Naktī uz ceturtdienu Latvijā mitēsies nokrišņi un gaisa temperatūra saglabāsies decembrim neraksturīgi augsta.
Sabiedrība

Ceturtdien būs decembrim neraksturīgi silti laikapstākļi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Naktī uz ceturtdienu Latvijā mitēsies nokrišņi un gaisa temperatūra saglabāsies decembrim neraksturīgi augsta, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien būs decembrim neraksturīgi silti laikap...

Nakts sākumā valsts austrumos vēl gaidāms lietus un migla. Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē.

No rīta un dienā brīžiem līs, vējš mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, Kurzemē gaidāmas brāzmas 12-17 metri sekundē. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs +5..+9 grādi.

Rīgā ceturtdiena būs pārsvarā mākoņaina, dienā brīžiem gaidāms lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra +7..+9 grādi.
 

Tēmas

Laika ziņasRīgaLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Citi šobrīd lasa