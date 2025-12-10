VDD rosina apsūdzēt četras personas par balsu pirkšanu pašvaldību vēlēšanās Jēkabpils novadā
Valsts drošības dienests (VDD) 5. decembrī ir aicinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret četriem Latvijas pilsoņiem par balsu pirkšanu šā gada pašvaldību vēlēšanās Jēkabpils novadā, informēja dienests.
Kriminālprocesu pašvaldību vēlēšanu dienā, 7. jūnijā, aizdomās par vēlētāju izvēles prettiesisku ietekmēšanu sāka Valsts policija, bet neilgi pēc tam notikušā izmeklēšanu atbilstoši piekritībai pārņēma VDD.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka vēlētāju uzpirkšanā Jēkabpils novadā bija iesaistītas četras personas, tostarp konkrētas politiskās partijas deputāta amata kandidāts. Minētais deputāta amata kandidāts, darbojoties organizētā grupā, uzpircis Jēkabpils novada iedzīvotājus, lai tie balsotu par viņu un viņa pārstāvēto politisko partiju.
Savukārt pārējās vēlētāju uzpirkšanā iesaistītās trīs personas meklēja Jēkabpils novada iedzīvotājus, kuri būtu gatavi par samaksu nobalsot par minēto deputāta amata kandidātu, kā arī organizēja viņu došanos uz vēlēšanu iecirkņiem.
Konkrētais deputāta amata kandidāts Jēkabpils novada domē netika ievēlēts.
Dienests aizdomās turētajām personām inkriminē Krimināllikuma pantu par apzinātu kavēšanu personām brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus.
Jau ziņots, ka šovasar tiesībsargājošajās iestādēs par apzinātu kavēšanu personām brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus tika ierosināti vairāki kriminālprocesi.
Nesen prokuratūra nodeva Zemgales rajona tiesai krimināllietu, kurā kāds vīrietis apsūdzēts par to, ka apzināti kavēja personai brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus un uzpirka balsotājus. Apsūdzētais, nolūkā prettiesiskā veidā atbalstīt sava sievastēva ievēlēšanu Jelgavas novada domē, nolēma uzpirkt četras balsstiesīgas personas. Aģentūrai LETA zināms, ka aizdomās turētā sievastēvs pārstāvējis "Latvijas Reģionu apvienības" sarakstu.
Savukārt 19. novembrī VDD rosināja prokuratūru sākt kriminālvajāšanu lietā pret diviem Latvijas pilsoņiem par balsu pirkšanu šā gada pašvaldību vēlēšanās Balvu novadā. Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka iespējamā balsu pirkšana notikusi partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) labā.
Centrālās vēlēšanu komisijas informācija liecina, ka no LPV Balvu novadā startēja 15 deputātu kandidāti. Domē iekļuva viens šī saraksta pārstāvis Sandijs Ņikuļins. Savukārt balsu pirkšana notikusi par labu Ērikam Ločmelim, kurš domē neiekļuva, vēstīja Latvijas Televīzija.
Vēl citā krimināllietā prokuratūra piemērojusi probācijas uzraudzību kādam vīrietim par nobalsošanu citas personas vietā šogad notikušajās pašvaldību vēlēšanās Preiļu novada Riebiņos.