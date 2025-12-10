Koalīcijai ir balsu vairākums, uzsver premjere
Budžeta pieņemšana parādīja, ka koalīcijai parlamentā ir 52 balsu vairākums, trešdien intervijā TV3 izcēla premjere Evika Siliņa (JV), vērtējot pašas vadītās koalīcijas stabilitāti.
Siliņa stāstīja, ka tagad pēc budžeta pieņemšanas ar partijām runās, kā tās redz, kas atlikušajā laikā līdz Saeimas vēlēšanām būtu svarīgākās izdarāmās lietas.
Sarunās esot jāsaprot partiju "iekšējās sajūtas", klāstīja politiķe, kura vēloties izrunāt, kas ir tās lietas, kas koalīcijā "sakāpinājušas temperatūru", kā rezultāta dažam savos balsojumos gribas biežāk pieslieties opozīcijai.
Siliņa kārtējo reizi partijas mudināja "ievilkt gaisu" un saprast, vai trauksmainajā laikā līdz vēlēšanām tās spēs strādāt kopā un noturēt valdības stabilitāti dažādu politisko ietekmju apstākļos.
Taujāta, kā reaģēt uz notikušajiem koalīcijas līguma pārkāpumiem, Siliņa vien noteica, ka ir dabīgi, ka laikā līdz vēlēšanām partijas cenšas pozicionēties un parādīt, ar ko tās atšķiras. Nevarot noliegt, ka lielākas domstarpības satricina valdības stabilitāti.
Vienlaikus Siliņa izcēla, ka neviens no koalīcijas partneriem otram neuzticību nav izteicis un neviens ministrs nav kritis. Savukārt koalīcijas paplašināšanai iespējas pašlaik viņa neredz.
Runājot par citām politikas aktualitātēm, Siliņa nepiekrita, ka valdība neievēro pašas apņemšanos ierobežot atlīdzību pieaugumu līdz 2,6%. Pēc viņas vārdiem, uzņēmēju fiksētais atlīdzību pieaugums par 6,7% esot noticis uz iekšlietu dienestu algu palielināšanas rēķina, kam tika pieļauts apzināts izņēmums.
Savukārt jautājumā par valsts atbalstu kokrūpniekiem Siliņa pieļāva, ka būs valdības līmenī jārosina dienesta pārbaude, kas ļautu detalizētāk izvērtēt lēmumus un to pamatotību.
Kā ziņots, koalīcijas darbu kopš rudens sākuma pavada starppartiju ķildas un atšķirīgi viedokļi būtiskos jautājumos, radot jautājumus par Siliņas vadītās valdības spēju turpināt konstruktīvu darbu.