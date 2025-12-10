Nedēļas nogalē gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles.
Šīs nedēļas nogalē Latvijā gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles un daudzviet veidosies sniega sega, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdien un naktī uz piektdienu saglabāsies silts laiks, valsts lielākajā daļā līs. Piektdien vējš iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra pazemināsies un vietām uzspīdēs saule.
Sagaidāms, ka naktī uz sestdienu gaiss atdzisīs līdz -3..-8 grādiem, nedaudz siltāk būs Kurzemes piekrastē. Arī sestdien dienas laikā un svētdien valsts lielākajā daļā saglabāsies sals. Daudzviet snigs un veidosies sniega sega.
Nākamnedēļ atgriezīsies siltāks laiks, gaisa temperatūra brīžiem var pakāpties līdz +5..+9 grādiem. Palaikam gaidāmi nokrišņi, galvenokārt lietus. Līdzīgi laikapstākļi iespējami arī Ziemassvētkos.