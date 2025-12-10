Sākot no rietumiem, trešdien visā valstī līs.
Sabiedrība
Šodien 07:09
Sākot no rietumiem, trešdien visā valstī līs
Trešdienas rītā vietām Latvijā līs, bet dienas gaitā plaša nokrišņu zona no rietumiem šķērsos visu valsti, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra sasniegs +5..+10 grādus. Siltākais laiks būs pēcpusdienā Kurzemē un vakarā valsts centrālajā daļā.
Līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas valstī novērota 10. decembrī, ir +8,9 grādi 1964. gadā Kolkā.
Rīgā gaidāmi nokrišņi, lietainākais laiks būs pēcpusdienā. Pūtīs lēns vējš, dienas otrajā pusē - mērens dienvidu vējš, kas pāries dienvidrietumu vējā. Gaisa temperatūra vakarā pakāpsies līdz +9 grādiem.
No dienvidrietumiem tuvojas atmosfēras frontes. Gaisa spiediens 1009-1012 hektopaskāli jūras līmenī.