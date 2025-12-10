Latvietis iekaro Lielbritāniju: animators Artūrs Vobļikovs ar "Filmiņu Filma" triumfē Londonas starptautiskajā animācijas festivālā
Londonā studējošais latviešu animators Artūrs Vobļikovs ar latviešu valodā izveidoto animācijas filmu ieguvis Londonas starptautiskā animācijas festivāla (LIAF) balvu kategorijā "2025. gada Labākā britu animācijas filma".
"Manas multfilmas nosaukums ir "Filmiņu Filma" jeb "Film Film", un tā klāsta par kādu vientuļu pusmūža vecuma vīrieti, kurš strādā fotoveikalā Rīgā un cīnās ar sezonālo depresiju tumšajos ziemas mēnešos," šādi portālam "jauns.lv" savu filmu raksturoja Rīgas Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” animācijas studijas bijušais audzēknis Artūrs Vobļikovs. "Katra diena ir tāda pati kā iepriekšējā, nekas nemainās... līdz kādu dienu viņa veikalā neierodas jauns apmeklētājs - ekstravagants un dzīvespriecīgs džungļu pētnieks un ceļotājs, galvenā varoņa tiešs pretstats katrā šī vārda nozīmē - un neiesniedz attīstīšanai fotofilmiņu ar bildēm no sava nesenā ceļojuma pa lietusmežiem.
"Karsto zemju tropiskā un saulainā atmosfēra pat caur fotobildi pilnībā pārņem fotomeistaru un uzreiz sagrābj viņa interesi. Šī interese pārtopj hobijā krāt tropiskus augus savā dzīvoklī, pārvēršot to par nelielu džungļu gabaliņu un papildinot fotomeistara dzīvi ar to, kas, iespējams, viņam bija pietrūcis visu šo laiku. Taču drīzumā hobijs pārvēršas par apsēstību, un fotomeistars sāk kopēt visus sava jaunā klienta dzīves aspektus, līdz beidzot viņš vairs nespēj atšķirt savu dzīvi no svešām bildēm."
"Šī multfilma tika izveidota kā mans animācijas maģistratūras diplomdarbs Karaliskajā Mākslas Koledžā Londonā, kas ir Nr. 1 mākslas un dizaina skola pasaulē. Cik es zinu, šī ir pirmā multfilma latviešu valodā, kas tika uzņemta šajā universitātē, un noteikti pirmā, kas būtu izpelnījusies godalgoto "Labākās Britu animācijas filmas" titulu prestižajā LIAF festivālā, kur tā piedzīvoja savu pirmizrādi," pastāstīja Vobļikovs.
"Šī nav mana pirmā animācijas filma latviešu valodā, kura Londonā un citviet pasaulē ir izpelnījusies godalgotas balvas. Mana 2024. gada multfilma "Anomālija", kas ziņu sižeta formā ar smalku humoru klāsta skatītājiem par alkoholisma problēmu Latvijā, šī gada jūnijā ieguva 3 Nacionāla mēroga balvas Karaliskajā Televīzijas Balvu Ceremonijā, kļūstot par Apvienotās Karalistes "Labāko Animācijas Filmu", "Labāko Scenāriju" un "Labāko Produkcijas Dizainu" bakalaurdarbu kategorijā. Arī pirmā reize, kad filma latviešu valodā iegūst šāda mēroga balvas Anglijā," viņš piebilda.
Jāpiebilst, ka latviešu animācija pēdējā laikā izpelnījusies plašu pasaules ievērību lielā mērā pateicoties 2024. gada režisora Ginta Zilbaloža filmai "Straume", kas ir kļuvusi par pirmo Latvijā tapušo filma, kas nominēta Amerikas Kinoakadēmijas "Oskara" balvai divās kategorijās (arī kā "Labākā starptautiskā filma") un to saņēmusi kategorijā "Labākā pilnmetrāžas animācijas filma". Filma, kuras pirmizrāde notika Kannu filmu festivālā, ieguvusi arī citas balvas, tostarp Zelta globusu, Cēzara balvu un vairāku kinofestivālu balvas.
2025. gada janvārī "Straume" kļuva par visu laiku visvairāk skatīto filmu Latvijas kinoteātros, pārspējot Dzintara Dreiberga filmu "Dvēseļu putenis".
