Saldū uzsākti būvdarbi Kalnsētas pamatskolā
Kalnsētas ielā 2 uzsākti būvdarbi, lai modernizētu skolas infrastruktūru un radītu drošu, iekļaujošu mācību vidi ar liftu, uzlabotu ventilāciju un pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Saldus novada pašvaldība aicina uz pacietību īslaicīgu neērtību laikā.
2025. gada 1. decembrī uzsākti būvdarbi objektā Kalnsētas ielā 2, kas nākotnē būtiski uzlabos skolas infrastruktūru un mācību vidi. Projekta mērķis ir radīt modernu, drošu un iekļaujošu vidi, kas nodrošinās vienlīdzīgas iespējas visiem skolēniem, pedagogiem un apmeklētājiem.
Būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki (iepirkuma procedūru rezultātā):
- Būvdarbu veicējs: SIA GATE L
Būvdarbu vadītājs: Jānis Leja
- Būvuzraudzība: SIA Vires
Atbildīgais būvuzraugs: Armands Rieba
- Autoruzraudzība: SIA Livland Group
Atbildīgais autoruzraugs: Juris Šūpols
Pārbūves laikā tiks veikti būtiski ēkas pielāgojumi: izbūvēts lifts ar piekļuvi visām stāvu telpām, modernizētas sanitārās telpas un inženiertīkli, uzlabota ventilācija, kā arī nodrošināta ēkas pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta rezultātā skola kļūs drošāka, funkcionālāka un piemērotāka mācību procesam, radot ērtu vidi gan skolēniem, gan pedagogiem.
Būvdarbi neizbēgami radīs īslaicīgas neērtības — ierobežotu piekļuvi, troksni un pārvietošanās izmaiņas skolā un tās apkārtnē. Saldus novada pašvaldība aicina skolēnus, vecākus un iedzīvotājus uz pacietību, sapratni un atbalstu būvdarbu laikā.