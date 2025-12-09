Preses izdevēji satraukti par Kultūras ministrijas iecerēm - ZZS sola dialogu
Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti ceturtdien, 11.decembrī, aicinājuši uz sarunu Latvijas Preses izdevēju asociācijas (LPIA) pārstāvjus, lai diskutētu par mediju atbalsta politiku.
LPIA vērsusies pie ZZS ar bažām par Kultūras ministrijas priekšlikumiem izmaiņām Mediju atbalsta fonda darbībā. Tās neesot saskaņotas ar nozari un fundamentāli mainītu gadu gaitā izveidoto atbalsta sistēmu, radot nestabilitāti un negatīvu efektu mediju daudzveidībai.
ZZS deputāti vēlas uzklausīt izdevēju asociācijas pārstāvju argumentus un diskutēt par mediju institucionālā finansējuma sistēmas attīstību.
ZZS ir pārliecināta, ka Latvijas iedzīvotāju interesēs ir daudzveidīga un kvalitatīva mediju satura veidošana, savukārt mediju uzņēmumiem nepieciešama stabilitāte un iespēja paļauties uz izsvērtu politikas veidotāju rīcību, lai spētu arī turpmāk nodrošināt sabiedriski nozīmīga satura pieejamību iedzīvotājiem.
ZZS un LPIA pārstāvju tikšanās notiks plkst. 12.30, ZZS Saeimas frakcijas telpās.