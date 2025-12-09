Nelegālos imigrantus veda gan ar viltotu policijas mašīnu, gan ar kāzu auto - četrām personām draud apsūdzības
Pirmdien, 8. decembrī, pēc izmeklēšanas pabeigšanas Valsts robežsardze nodeva kriminālvajāšanas uzsākšanai Dienvidlatgales prokuratūrai augusta nogalē uzsākto kriminālprocesu pret četrām personām, kuras atzītas par aizdomās turētiem par robežpārkāpēju nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā. Trīs personām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, vēl vienai personai – policijas uzraudzība.
Veicot operatīvos pasākumus un izmeklēšanas darbības pēc viena robežpārkāpēju pārvadātāja aizturēšanas, robežsargi noskaidroja vēl trīs organizētās grupas dalībniekus, kurus kriminālprocesa ietvaros aizturēja.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā izmeklētājs papildus kvalificēja krimināllietu pēc Krimināllikuma 265. panta pirmās daļas (par viltotas reģistrācijas numura zīmes izmantošanu).
Jau ziņots, ka 21. augustā, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta robežsargi Krāslavas novadā aizturēja valsts robežu nelikumīgi šķērsojušu personu pārvadātāju, kurš izmatoja transportlīdzekli ar viltotu valsts numurzīmi, kas atbilst īstai policijas automašīnai. Savukārt 3. septembrī, par valsts robežu nelikumīgi šķērsojušu personu pārvadāšanu robežsargi Krāslavas novadā aizturēja vienu Igaunijas pilsoni, kurš centās bēgt no robežsargiem. Pārvadātāja automašīna bija izrotātas ar sarkanām lentēm un kāzu dekorācijām.
Pret pārvadātājiem uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. 1 panta trešās daļas par vairāk nekā piecu personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā.