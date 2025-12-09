Otrdien daudzviet gaidāms lietus.
Sabiedrība
Šodien 06:59
Otrdien gaidāms lietains laiks
Otrdien Latvijas lielākajā daļā palaikam līs, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs pārsvarā apmākušās, vietām austrumu novados saglabāsies dūmaka. Vējš mēreni pūtīs no dienvidrietumiem un rietumiem, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +5..+9 grādi.
Rīgā brīžiem gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs +8 grādi.
Jau ziņots, ka naktī Stendē ar +8,8 grādiem un Mērsragā ar +9,2 grādiem pārspēts 9. decembra siltuma rekords. Visas Latvijas rekords šajā datumā ir +9,8 grādi 2006. gadā Pāvilostā.
Laikapstākļus nosaka ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1003 hektopaskāliem Ziemeļkurzemē līdz 1012 hektopaskāliem Latgales dienvidos.