Policija meklē attēlā redzamo vīrieti saistībā ar iespējamu noziegumu
foto: Valsts policija
Policija meklē attēlos redzamo vīrieti saistībā ar iespējamu noziegumu.
112

Policija meklē attēlā redzamo vīrieti saistībā ar iespējamu noziegumu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē attēlā un video redzamo vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, portālu Jauns.lv informēja Valsts policijā.

Policija meklē attēlā redzamo vīrieti saistībā ar ...

Likumsargi aicina aplūkot attēlu un video, un atsaukties ikvienu, kurš atpazīst tajos redzamo personu.

Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuriem 67500743 vai 112, vai arī rakstot uz e-pastu "pavils.skruzmanis@riga.vp.gov.lv".

Policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Tēmas

RīgaValsts policija

Citi šobrīd lasa