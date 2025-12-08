Policija meklē attēlos redzamo vīrieti saistībā ar iespējamu noziegumu.
112
Vakar 23:54
Policija meklē attēlā redzamo vīrieti saistībā ar iespējamu noziegumu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē attēlā un video redzamo vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, portālu Jauns.lv informēja Valsts policijā.
Likumsargi aicina aplūkot attēlu un video, un atsaukties ikvienu, kurš atpazīst tajos redzamo personu.
Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuriem 67500743 vai 112, vai arī rakstot uz e-pastu "pavils.skruzmanis@riga.vp.gov.lv".
Policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.