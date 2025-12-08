Laikapstākļi mainīsies: jau naktī ciklons no Skandināvijas Latvijā ienesīs ļoti siltu gaisu
Tuvākajā naktī un rīt Latvijā sāks ieplūst ļoti silts gaiss, ko nesīs ciklons, kas pašlaik virzās pāri Skandināvijai uz austrumiem, mikroblogošanas vietnē "X" vēsta meteorologs Martins Bergšteins.
Kā norāda eksperts, pirmdienas satelītanimācijā fiksēts ciklona mākoņu virpulis virs Norvēģijas un Zviedrijas dienvidu daļas. Turpinot virzību uz austrumiem, tas nesīs siltās gaisa masas uz Latviju.
Šodienas satelītanimācijā redzams ciklona mākoņu virpulis virs Norvēģijas un Zviedrijas dienvidu daļas, kas nākamajā naktī un rīt, turpinot virzību uz austrumiem, Latvijā sāks ienest ļoti siltu gaisu. Mazliet "augstāk" Skandināvijas ziemeļos redzama arī polārā nakts. Arī pie mums… pic.twitter.com/nmjzKkfPKJ— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) December 8, 2025
Bergšteins arī atzīmē, ka satelītattēlos "mazliet augstāk" Skandināvijas ziemeļos jau redzama polārā nakts, vienlaikus piebilstot, ka arī Latvijā šajā laikā dienas gaisma parādās vien uz dažām stundām.
Jau vēstīts, ka tTuvākajā diennaktī visā Latvijā palaikam līs un gaisa temperatūra pakāpsies līdz pat +9 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Vietām būs arī dūmaka, nakts pirmajā pusē dažviet austrumu novados gaidāms sniegs. Debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās.
Naktī dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 19 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi, Kurzemē - līdz +8 grādiem.
Dienā vējš kļūs nedaudz lēnāks un iegriezīsies no rietumiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +5..+9 grādi.
Rīgā otrdien palaikam līs, mērens dienvidu vējš pāries rietumu, dienvidrietumu vējā. Gaisa temperatūra naktī pakāpsies virs +5 grādiem un dienā sasniegs +8 grādus.