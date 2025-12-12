Piektdien, 28. novembrī, tika oficiāli atklāts restorāns GŌNGU.
Piektdien, 28. novembrī, tika oficiāli atklāts restorāns GŌNGU.
GŌNGU ir vērienīgs projekts Vecrīgā, Palasta ielā 9, kas piedāvā izsmalcināta interjera, unikālu kokteiļu un šefpavāra autordarba – izakaya-nikkei – virtuves apvienojumu. Izakaya-nikkei ir japāņu klasiskās virtuves un peruāņu motīvu spilgts apvienojums.
“Lage” komandas direktore Nataļja Andrejeva: “Restorāna ideja pirmo reizi radās pirms 15 gadiem, kad uzņēmums iegādājās ēku Palasta ielā 9. Mēs daudz ceļojam, darba gaitā esam apmeklējuši neskaitāmus unikālus restorānus dažādos pasaules nostūros. Gribējās radīt kaut ko līdzīgu arī Rīgā – lai būtu svaigi, garšīgi un skaisti. Pirms četriem gadiem pakāpeniski izkristalizējās ideja, ap kuru sāka pulcēties satriecoša komanda. Mums paveicās atrast izcilu šefpavāru, kā arī talantīgus dizainerus un dekoratorus.”
Restorāna GŌNGU ēkas vēsture sniedzas vairāku gadsimtu senā pagātnē, un, strādājot pie dizaina un interjera, komanda centās pēc iespējas saglabāt vēsturisko atmosfēru, papildinot to ar mūsdienīgiem elementiem. Nataļja Andrejeva norāda: “Mums bija ļoti svarīgi, lai interjers maksimāli atspoguļotu restorāna virtuvi. Tāpēc mēs ilgi saskaņojām katru detaļu, lai panāktu vajadzīgo efektu un vienlaikus godinātu ēkas vēsturi. Iekštelpu atjaunošanai vien bija nepieciešami trīs gadi.”
Katrs restorāna zāles stāvs ir ar savu īpašo atmosfēru. Pirmajā stāvā uzmanību piesaista vēsturiskā ķieģeļu mūra siena un japāņu glezniecība, otrajā – dīdžeju pults, savukārt banketu zālē var novērtēt plafonus, kas raksturīgi tradicionālajām japāņu mājām.
Restorāna būtību vēl vairāk izceļ oriģināls ēdienu pasniegšanas veids un īpašais restorāna lepnums – ar rokām darināti trauki. Tomēr galvenais interjera simbols ir gongs. Tas mērojis tālu ceļu no Bali salas un tagad sagaida viesus pie restorāna ieejas.
GŌNGU galvenajā lomā, protams, ir ēdiens. Izakaya-nikkei virtuve ir jauns fine dining virziens Baltijas reģionā. Nejaušam garāmgājējam Latīņamerikas un Japānas apvienojums varētu šķist neparasts, taču atbilde meklējama 19. gadsimtā, kad uz Peru emigrēja tūkstošiem japāņu. Viņi atveda līdzi japāņu kulinārās tradīcijas, savukārt Peru viņus sagaidīja ar jaunām garšu kombinācijām un spilgtām garšvielām. Kultūru saskarsmē radās nikkei virtuve – viena no pasaulē interesantākajām, ar netverami aizraujošām garšu variācijām.
Tikmēr arī tradicionālā Japānas virtuve turpināja attīstīties – tehnoloģijas kļuva modernākas, pavāri slīpēja meistarību. Un visbeidzot globalizācijas laikmetā kļuva iespējams apvienot šos divus virzienus vienotā konceptā, turklāt mūsdienīgā interpretācijā un tieši šeit, Latvijā.
GŌNGU brendšefs Jevgēņijs Pesins: “GŌNGU ēdienkarte ir par stereotipu laušanu. Pirmkārt, man gribējās, lai mūsu viesi nogaršo kaut ko jaunu. Mūsu ēdienkartē nav ierasto suši, toties ir temaki, open-roll, hand-roll. Mēs apstrādājam rīsus īpašā veidā, radām unikālas mērces ar interesantām garšām. Un, man šķiet, mums ir izdevies nojaust rīdzinieku gaumi un viņus pārsteigt.”
Īpašs restorāna lepnums ir tā unikālā kokteiļu dzērienkarte. GŌNGU nepasniedz tradicionālos kokteiļus – viesiem tiek piedāvāts īpašs bārmeņa redzējums ar Japānas vai Latīņamerikas notīm. Baudot šos kokteiļus, var aizvērt acis un burtiski nokļūt Kioto tējas namiņā, kur smaržo pēc mačas, vai izbaudīt pisko sour kalna galā ar skatu uz Maču Pikču.
GŌNGU bāra brendšefs Deniss Smirnovs: “Jau strādājot pie kokteiļu receptēm, es sev izvirzīju mērķi iegūt balvas. Mēs rūpīgi izpētījām japāņu un latīņamerikāņu kokteiļu tradīcijas, kā arī Latvijas sortimentu, un izveidojām savu nišu ar unikālām garšām.”
Vēl pirms oficiālās atklāšanas GŌNGU jau bija saņēmis 3 zvaigžņu atzinību par izcilu kokteiļu karti.
28. novembrī ar svinīgu gonga sitienu Nataļja Andrejeva pasludināja restorānu GŌNGU par oficiāli atklātu un pateicās visai komandai par cītīgo darbu.
Šim īpašajam vakaram komanda gatavojās ar lielu rūpību. Pasākums bija stilīgs un daudzveidīgs – ar samuraju priekšnesumu, kaligrāfijas meistarklasēm, dāvanām, dreskodu Japanese Creative Black Tie un autentisku šovu ar viesmāksliniekiem no Japānas. Vakara programmas zvaigznes bija pasaulē atzītie mūziķi Asuka un DJ Rena, kuri ieradās no Japānas un demonstrēja izcilu prasmi apvienot tradicionālo japāņu mūziku ar mūsdienīgu dīdžeju programmu.
Uzņēmuma “Lage” operatīvā direktore Viktorija Pavlova: “Mēs vēlējāmies, lai šis pasākums ir īpašs mūsu viesiem. Tāda vakara līdz šim nav bijis ne Rīgā, ne Latvijā, ne Baltijā. Lai tas asociētos ar Japānu, bet vienlaikus ietvertu arī peruāņu kultūras nianses. Un, man šķiet, mums tas izdevās. It īpaši priecēja redzēt, cik skaisti izskatījās mūsu viesi.”
Īpašais viesis pasākuma atklāšanā bija Japānas vēstniecības Latvijā vadītāja vietnieks Satoši Isono. Viņš neslēpa sajūsmu par restorāna virtuvi un koncepciju. “Kā diplomāts es vienmēr esmu uzskatījis, ka nacionālā virtuve ir būtiska kultūras daļa, kas spēj izstāstīt neskaitāmus stāstus. Virtuve – tā ir vienkārša un, protams, ļoti garšīga iespēja dalīties ar savām tradīcijām. Tagad jūs varat izbaudīt japāņu un Dienvidamerikas garšu savienojumu un redzēt, kā šīs divas spēcīgās kultūras mijiedarbojas. Es esmu pateicīgs visiem, kas radījuši šo restorānu. GŌNGU stāsts sākas šodien.”
Oficiālā atklāšana iezīmē testa perioda noslēgumu un gatavību doties tālāk – sasniegt jaunas virsotnes.
Galvenie restorāna vadītāji Ērika un Vladislavs: “Nav noslēpums, ka šis projekts nebija vienkāršs. Restorāns sāka darbu testa režīmā jau vasaras beigās, un pirmajos mēnešos mēs intensīvi uzkrājām pieredzi. Ja gadījās kļūdas, mēs brīdinājām viesus, ka strādājam testa režīmā un iespējami trūkumi, ko mēs noteikti novērsīsim.”
Nākotnē GŌNGU viesus sagaida daudz jauna – interesanti pasākumi un, protams, jauni garšu piedzīvojumi.
Jau nākamajā dienā pēc atklāšanas komanda ir atgriezusies virtuvē, lai strādātu pie jaunām idejām. Mērķis visiem ir viens – 2026. gadā iekļūt Michelin ceļvedī.