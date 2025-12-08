Grib mainīt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu
Rīgas pašvaldība plāno grozīt galvaspilsētas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu.
Pirmdien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja grozījumus plānojumā, taču gala lēmums par tiem vēl jāpieņem Rīgas domes sēdē.
Kā informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā, grozījumi paredz pilnveidot noteikumus attiecībā uz vēsturisko zemesgabalu sadali, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, insolācijas jeb apgaismojuma prasībām, kā arī arhitektūras konkursu organizēšanu.
Pašvaldība 2023. gadā sāka jauna Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (RVCAZ) teritorijas plānojuma izstrādi. Tomēr, ņemot vērā, ka šis process ir laikietilpīgs, pašvaldība paralēli plāno veikt grozījumus spēkā esošajā minētās teritorijas plānojumā, lai paātrinātu attīstības ieceru īstenošanu un samazinātu administratīvo slogu attīstītājiem un uzņēmējiem.
Pašreizējais teritorijas plānojums ir spēkā kopš 2006. gada, un pēdējie grozījumi tajā veikti 2013. gadā. Šajā laikā būtiski mainījušies ārējie normatīvie akti, situācija pilsētvidē, kā arī pašvaldības lēmumu pieņemšanas prakse būvniecības procesos kļuvusi caurskatāmāka un atklātāka.
Tāpat praksē konstatēts, ka atsevišķas tiesību normas rada visām pusēm liekas birokrātiskas procedūras vai atšķirīgu normu interpretāciju. Šie apstākļi rada nepieciešamību pilnveidot normatīvo regulējumu jau tagad.
Veicot grozījumus RVCAZ teritorijas plānojumā, pašvaldība plāno pilnveidot prasības, kas attiecas uz vēsturisko zemesgabalu sadali, apvienošanu un robežu pārkārtošanu.
Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas process dažkārt rada situācijas, kurās atsavināmo zemesgabalu robežas nesaskan ar esošajām vai vēsturiskajām robežām.
Lai gan Ministru kabineta noteikumi neizslēdz iespēju šādus zemesgabalus dalīt vai apvienot, izvērtējot ietekmi uz vēsturisko plānojuma struktūru, pašvaldības saistošie noteikumi šo zemesgabalu pārveidošanu pieļauj tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos.
Tas bieži noved pie situācijas, kurā pašvaldības atteikums mainīt zemesgabala robežas tiek apstrīdēts tiesā, skaidro pašvaldībā.
Plānotie grozījumi nodrošinās pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību citiem normatīvajiem aktiem un tiesu praksei, vienlaikus saglabājot Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās vērtības.
Tāpat plānots pilnveidot insolācijas prasības, nodrošinot to atbilstību spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
Grozījumos paredzēts arī precizēt kritērijus, kuros gadījumos nekustamo īpašumu īpašniekiem un attīstītājiem Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā, plānojot īpašuma attīstību un būvniecību, jāorganizē arhitektūras konkurss.
Esošajā plānojumā šādu kritēriju nav, tāpēc prasība rīkot konkursu vietās, ko nosaka pašvaldības speciālisti, nekustamā īpašuma īpašniekiem un attīstītājiem nereti nozīmē neplānotu laika, finanšu un citu resursu ieguldījumu.