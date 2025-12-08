Baiba Braže apmeklē Kenedija centra balvu pasniegšanas ceremoniju. Redzētais atstājis dziļu iespaidu
Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže, kas pašlaik atrodas divu dienu darba vizītē ASV, izmantojusi iespēju vērot Kenedija centra prēmiju pasniegšanas ceremoniju, kurā godinātas amerikāņu šovbiznesa zvaigznes.
A night to remember at the Kennedy Center Honors ceremony 💫.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 8, 2025
Grateful to @POTUS Trump and Ambassador Grenell for a chance to attend this spectacular celebration of American culture 🇺🇸, and to meet Cabinet members, officials, legends in culture and journalism. pic.twitter.com/exojjK2HdB
Latvijas ārlietu ministre pauda pateicību ASV prezidentam Donaldam Trampam un Kenedija centra pagaidu vadītājam Ričardam Grenelam par iespēju apmeklēt "šīs Amerikas kultūras iespaidīgās svinības, kā arī tikties ar kabineta locekļiem, amatpersonām, kultūras un žurnālistikas leģendām".
Balvu saņēmušo slavenību skaitā bija, piemēram, “Rocky”, “Rambo” un citu grāvēju veterāns Silvestrs Stallone, roka leģendas “Kiss” dalībnieki, kuri diemžēl vairs nav pilnā sastāvā, jo oktobrī nomira Eiss Freilijs, pasaulslavenās dziesmas “I Will Survive” izpildītāja Glorija Geinora, par kantrimūzikas karali dēvētais Džordžs Streits, sākotnējais spoka lomas atveidotājs Brodveja uzvedumā “Phantom of the Opera” Maikls Kroufords.
Kenedija centra prēmija ir viena no prestižākajām ASV kultūras balvām, ko ik gadu piešķir par izcilu mūža ieguldījumu mākslās — mūzikā, teātrī, dejās, kino, televīzijā un citās skatuves mākslās. Balvas pasniegšana notiek svinīgā ceremonijā Vašingtonā, Džona Kenedija vārdā nosauktajā mākslas centrā, un to apmeklē gan valsts augstākās amatpersonas, gan pasaulē pazīstami mākslinieki. Ceremonijas laikā katrs godinātais mākslinieks saņem īpašu ordeņa lentu un viņam tiek veltīti muzikāli vai teatrāli priekšnesumi. Pasākums ir viens no nozīmīgākajiem kultūras notikumiem ASV, kas izceļ mākslas lomu sabiedrībā un godina personības, kuru darbs atstājis paliekošu ietekmi uz Amerikas un pasaules kultūru.