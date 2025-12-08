Satiksmes ministram nepieciešams nākt klajā ar skaidru un ilgtspējīgu risinājumu,” portālā “X” raksta premjere.
Šodien 15:19
Abonenti nepaliks bez avīzēm un žurnāliem, saka Siliņa. Ministru kabinets skatīs, kā kompensēt abonētās preses piegādes izmaksas
Vietnē “X” Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) apstiprinājusi, ka valdībā tiks skatīts, kā kompensēt abonētās preses piegādes izmaksas.
“Man ir svarīgi, lai preses abonenti nepaliktu bez saviem izdevumiem un lai mediji saņemtu nepieciešamo atbalstu, kas nodrošina kvalitatīvu informāciju visā Latvijā. Tāpēc Ministru kabinetā skatīsim kompensācijas abonētās preses piegādes izmaksu segšanai. Satiksmes ministram nepieciešams nākt klajā ar skaidru un ilgtspējīgu risinājumu,” portālā “X” raksta premjere.
Jāatgādina, ka runa ir par grozījumiem MK 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 463 "Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtība", par ko atbild “Progresīvo” Ata Švinkas vadītā Satiksmes ministrija.