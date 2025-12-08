Abonenti nepaliks bez avīzēm un žurnāliem, saka Siliņa. Ministru kabinets skatīs, kā kompensēt abonētās preses piegādes izmaksas
foto: Edijs Pālens/LETA
Satiksmes ministram nepieciešams nākt klajā ar skaidru un ilgtspējīgu risinājumu,” portālā “X” raksta premjere.
Sabiedrība

Abonenti nepaliks bez avīzēm un žurnāliem, saka Siliņa. Ministru kabinets skatīs, kā kompensēt abonētās preses piegādes izmaksas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Vietnē “X” Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) apstiprinājusi, ka valdībā tiks skatīts, kā kompensēt abonētās preses piegādes izmaksas.

Abonenti nepaliks bez avīzēm un žurnāliem, saka Si...

“Man ir svarīgi, lai preses abonenti nepaliktu bez saviem izdevumiem un lai mediji saņemtu nepieciešamo atbalstu, kas nodrošina kvalitatīvu informāciju visā Latvijā. Tāpēc Ministru kabinetā skatīsim kompensācijas abonētās preses piegādes izmaksu segšanai. Satiksmes ministram nepieciešams nākt klajā ar skaidru un ilgtspējīgu risinājumu,” portālā “X” raksta premjere.

Jāatgādina, ka runa ir par grozījumiem MK 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 463 "Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtība", par ko atbild “Progresīvo” Ata Švinkas vadītā Satiksmes ministrija.

Tēmas

Evika SiliņaSatiksmes ministrijaMinistru kabinets

Citi šobrīd lasa